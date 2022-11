Verstappen no necesitó a Hamilton para ir "al siguiente nivel" en F1

Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen se ha convertido en una de las grandes estrellas de la Fórmula 1 desde su aterrizaje a la máxima categoría del automovilismo, y es que el neerlandés ha impresionado en cada actuación que ha protagonizado con su Red Bull. De vencer en su estreno con los de Milton Keynes a alzarse con el bicampeonato del mundo batiendo todo tipo de récords, aunque en ese proceso ha vivido una dura batalla contra otro de los que está considerado como uno de los mejores de la historia.

A lo largo de la temporada 2021, el holandés tuvo que hacer frente a un Lewis Hamilton que quería su octava corona con Mercedes, y no fue hasta la última vuelta de la carrera final en Abu Dhabi cuando se decantó la lucha entre ambos a favor del de las bebidas energéticas. Toques, maniobras al límite, accidentes y mucha polémica fueron los ingredientes para que Verstappen acabara siendo campeón.

Por ello se le preguntó al de Red Bull, si el británico, con su apretada pelea por el campeonato mundial, le había hecho subir al siguiente nivel: "Por su puesto que hay competitividad cuando te aprietas al límite a ti mismo, pero creo que siempre es importante, mi padre me lo ha dicho, no es necesario tener a nadie más que te lleve al límite".

"Siempre tienes que ir al límite y preguntarte cómo puedes hacerlo mejor, cómo puedes ser mejor, y eso me ha hecho crecer", respondió el dos veces campeón del mundo en un vídeo subido a reddit.com "No creo que nadie me haya llevado al siguiente nivel, pero, claro que hemos tenido una increíble y genial competición".

"Siempre tratas, o yo al menos, buscar esa décima por mí mismo, y me sigo preguntando cómo puedo mejorar, que ese es mi objetivo principal", explicó Verstappen con claridad sobre cómo se había hecho con el dominio más absoluto de la Fórmula 1.

Con tan solo 25 años, el de Red Bull ha conquistado su segundo cetro, pero no solo eso, y es que en 2022 ha batido la marca de Michael Schumacher y Sebastian Vettel de más victorias en una sola campaña, con 14, además de ser el piloto de la historia que más puntos ha sumado en una única temporada, con 436 a falta de 60 puntos por disputarse con dos grandes premios más y una cita al sprint en Interlagos.

