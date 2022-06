Verstappen: "No me atrae la Triple Corona, al menos no en IndyCar"

Cargar el reproductor de audio

El pasado domingo coincidieron dos de los eventos más destacados del año en cuanto a carreras se refiere, al menos en términos de prestigio. La Fórmula 1 visitaba la joya de la corona del calendario, mientras que la IndyCar disputaba su carrera más reconocida.

Cinco de las últimas diez ediciones de la Indy 500 han sido ganadas por expilotos de la máxima categoría, lo que demuestra que hay un cierto interés cruzado en esa dirección.

Fernando Alonso podría estar en esa lista, si no hubiera sido por un fallo en su unidad de potencia Honda en The Brickyard en el mismo año en el que debutaba en una de las carreras más complicadas y prestigiosas del mundo.

Esto sucedió en 2017 y con el objetivo de la Triple Corona en el horizonte, es decir, ganar el Gran Premio de Mónaco de F1, las 24 Horas de Le Mans y la Indy 500. En Barcelona, ​​Alonso admitió que esa ambición ya no es tan grande y que no sabe si alguna vez volverá a competir en las 500 Millas de Indianápolis.

En referencia a ese curioso objetivo, Max Verstappen se pronunció el pasado fin de semana y, pese a que en varias ocasiones ha dejado caer que le gustaría participar alguna vez en las 24 Horas de Le Mans, si puede ser junto a su padre, no se mostró interesado por la Triple Corona.

"No tengo ningún interés por conseguir la Triple Corona, no me atrae, al menos no en la IndyCar", dijo el piloto neerlandés a Motorsport.com.

"Es una locura lo que hacen esos pilotos, tengo mucho respeto, pero especialmente ahora, que llevo mucho tiempo en la F1, no tengo razones para arriesgar mi vida ni lesionarme las piernas, por ejemplo. Es solo que ya no vale la pena, déjame decirlo de esta manera".

En cuanto a la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo, Verstappen tiene otra visión: "Tal vez pueda correr en Le Mans. Me gustan las carreras de resistencia, así que espero poder hacer algunas. Pero aparte de eso, tampoco me interesa mucho. Solo trato de ser lo mejor que puedo en la F1 y en todo lo que hago, pero no estoy nada interesado en la Triple Corona".

Su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, se sumó a dicha opinión: "Tampoco estoy muy interesado en eso, no. No sé si alguna vez voy a probar la resistencia, pero no lo creo. Una vez que deje la F1, quiero centrarme en mi familia y en mis hijos. Tengo tres, así que estaré bastante ocupado", dijo el piloto mexicano entre risas.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, por delante de Charles Leclerc, Ferrari F1-75, en el GP de Mónaco 2022.