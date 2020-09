Verstappen ve "estúpido" dudar de su motivación en esta F1

Tras abandonar la primera carrera de la temporada en Austria, Verstappen ha acabado en el podio en todas las carreras posteriores, pero sólo pudo batir a los pilotos de Mercedes en el GP del 70º Aniversario, cuando Lewis Hamilton y Valtteri Bottas tuvieron problemas de neumáticos.

El pasado fin de semana en Spa no ocultó su frustración, ya que tuvo que gestionar sus neumáticos, incapaz de hacer nada contra los dos Mercedes que iban delante.

Sin embargo, cuando se le preguntó si le resultaba difícil mantenerse motivado en 2020, dejó claro que no era así.

"No entiendo por qué la gente piensa que podría no estar motivado", contestó. "Tienes uno de los mejores trabajos del mundo, pilotas coches súper rápidos. Y yo estoy conduciendo en tercera o segunda posición, y logré una victoria. Así que me parece increíble que la gente piense que no estaría motivado".

"Es realmente estúpido. Me encanta lo que estoy haciendo. Cada fin de semana vengo aquí y me encanta pilotar y quiero, por supuesto, tratar de plantar cara a los rivales, pero si no es posible, me conformo con el mejor resultado posible con el coche que tengo, y entonces sigo disfrutando".

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los comentarios de Helmut Marko, consejero de Red Bull, de que aún podía ganar el campeonato, Verstappen dijo: "Bueno, no nos rendiremos, pero soy muy realista en cuanto a que en este momento somos demasiado lentos. Necesitamos suerte para ganar carreras y recuperar algunos puntos".

"En este momento parece que todavía estamos en la lucha por el campeonato, pero en cada carrera estoy perdiendo más o menos siete puntos, así que en un momento dado será, por supuesto, muy grande la diferencia. Como dije, siendo realista, creo que es bueno".

"Pero cada fin de semana intento, obviamente, sacar lo mejor de ello. Quiero decir, no es que esté deprimido o algo así, pero soy realista. Creo que en Spa fuimos medio segundo más lentos a una vuelta comparado con ellos, así que no podemos luchar contra ellos en este momento".

En cuanto a las nuevas reglas en relación a los modos de los motores, Verstappen dijo que el no tener que ajustar las configuraciones hace que tendrá menos trabajo en el cockpit.

"Para ser sincero, vuelve todo un poco más fácil", explicó Verstappen. "No es que fuera muy difícil antes, pero ahora te quedarás en un modo concreto en el reinicio, o para arrancar, y es un poco mejor, supongo".

"Después de la clasificación normalmente no se nos permite cambiar nada en el monoplaza. Pero se nos permitía, por supuesto, cambiar el modo del motor".

"Así que supongo que si quieres ir en esa misma dirección, supongo que es bueno hacerlo también con el motor".

