¿Cómo estaban otros campeones a los 27 años que cumple Verstappen?

El piloto neerlandés cumple 27 años el 30 de septiembre de 2024, y con esa edad ya es tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, tras romper todo tipo de récords de precocidad. Su rapidez para estar en lo más alto de la máxima categoría del automovilismo hace que todos se pregunten cómo estaban otros grandes nombres de la historia en ese mismo punto de sus trayectorias deportivas.

Por eso, en Motorsport.com hemos decidido dar un repaso a otras leyendas del Gran Circo y qué victorias, podios, pole position y títulos mundiales tenían con la edad actual de Max Verstappen.

Estadísticas de las grandes leyendas de la F1 a los 27 años

Lo primero que hay que tener en cuenta en esta curiosa lista es que la actual Fórmula 1 disputa muchas más carreras que en el pasado, por lo que Max Verstappen tuvo muchas más oportunidades para aumentar sus estadísticas, mientras que otros como Juan Manuel Fangio o Jack Brabham pertenecen a épocas muy distintas en las que apenas se alcanzaban las diez pruebas al año.

Dejando a un lado eso, el holandés suma a sus 27 años 61 victorias, 109 podios, 40 pole position y tres títulos mundiales, y tan solo Sebastian Vettel es capaz de superarle en coronas, aunque con muchos menos triunfos. A ellos también se pueden acercar Michael Schumacher o Fernando Alonso, con siendo tan jóvenes ya pudieron conquistar dos campeonatos, aunque es obvia la diferencia en el resto de números, por lo que nadie puede igualar al neerlandés.

Con la suma de los alemanes a las 27 primaveras ni se llegarían a todas las victorias que en la actualidad tiene Max Verstappen, y ni tan siquiera Lewis Hamilton se acerca a esas cifras, ya que su dominio para convertirse en el piloto más laureado de todos los tiempos llegó a partir de 2014, cuando ya se acercaba a los 30.

En cuanto a otro que fue tres veces campeón del mundo, Niki Lauda, a esa edad tan solo protagonizó 8 victorias, por los 14 podios y 17 pole position, además de que ya celebró un título, pero nadie más de la lista habría conseguido terminar primero al final de la temporada. Si se juntan los triunfos de nombres como Ayrton Senna, Alain Prost y Jackie Stewart a los 27 años, tan solo se alcanzaría una decena, aunque era otra época en la que la precocidad no lo era todo.

Viendo esos números se puede comprobar lo rápido que escaló Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo, y todo lo que le queda por alcanzar si sigue a ese nivel y ritmo, con lo que no habría nada imposible para el holandés. Sin embargo, no es ningún secreto que no permanecerá demasiados cursos en la Fórmula 1, cansado por la gran cantidad de carreras en el calendario y su batalla contra la FIA, además de que termina contrato en 2028 y es toda una incógnita si Red Bull lo convencerá para seguir.

