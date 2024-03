Verstappen cree que es "difícil" elegir entre Alonso o Pérez en F1

El dominio de Max Verstappen en la Fórmula 1 es apabullante, y parece que nadie puede hacerle frente. El neerlandés tiene el récord de victorias consecutivas, aunque lejos de que fuera una simple coincidencia, también tiene la segunda mejor marca en ese aspecto, empatado con Sebastian Vettel, y subió a lo más alto del podio en 40 de los últimos 46 grandes premios.

No obstante, se le planteó una hipotética pregunta en la que debía elegir al ganador entre Fernando Alonso o Sergio Pérez con el mismo monoplaza en un evento de Red Bull en Dubai, y aunque no seleccionó a ninguno como tal, elogió al español: "Es difícil. Creo que Fernando [Alonso] ha demostrado ser el campeón del mundo que es, y es muy, muy rápido también, así que es complicado elegir. Lo que me gusta de Fernando es que nunca se rinde, tiene 42 años y ahí sigue, es impresionante".

No es ningún secreto que ambos tienen una buena relación, incluso el vigente campeón del mundo animó al asturiano a participar con él en un futuro en las 24 Horas de Le Mans, algo a lo que Marc Márquez quería unirse a pesar de que lo dijo en un tono cómico durante el 2023 en una exhibición de Honda en Motegi.

A lo largo de los años, tanto Max Verstappen como Fernando Alonso se han lanzado palabras de elogio en las dos direcciones, de ahí que el neerlandés tenga tanta admiración por lo que el ovetense hace a sus 42 primaveras.

Además de ello, al de Red Bull se le cuestionó sobre si alguna vez piensa en dejar que sus rivales se acerquen o si se aburre demasiado liderando las carreras, y contestó con risas: "No, porque la mayoría de las veces, si te pones a pensar en eso, le pasará algo malo al coche, o eso creo, así que prefiero no pensar en ello".

"Por ejemplo, en Bahrein, cuando vi la diferencia que tenía [con respecto al segundo], pensé no pensé en decelerar, sino en hacer ese margen todavía más grande", reveló el piloto holandés. "Es como pelearte contigo mismo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!