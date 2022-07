Verstappen denuncia el comportamiento de algunos aficionados en F1

Cargar el reproductor de audio

El accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña de la pasada temporada fue el desencadenante de una especie de guerra entre las aficiones del neerlandés y del británico, ya que todos defendían a ultranza los intereses de sus respectivos pilotos.

El desenlace del curso 2021 provocó que la tensión aumentara, y los toques en Monza y Arabia Saudí tampoco ayudaron, aunque la separación entre ambos campeones del mundo en la actual campaña parecía hacer que los gestos desde las gradas se calmaran.

Sin embargo, cuando Verstappen visitó de nuevo el circuito de Silverstone, la carrera de casa para Hamilton, los seguidores del inglés protagonizaron unos feos abucheos al piloto de Red Bull cuando aparecía en la retransmisión y cuando pasaba cerca. Aunque el mismo heptacampeón intentó apaciguar la situación, igual que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, las aficiones no respetaron como merecían los pilotos en sus visitas a Gran Bretaña y Austria.

El accidente de Hamilton en la clasificación del viernes en el Red Bull Ring volvió a avivar el fuego, y es que la 'marea naranja' que sigue a Verstappen por todo el mundo celebró el impacto como si de una victoria de su piloto se tratara.

Eso provocó que la mismísima Fórmula 1 abriera una investigación sobre el comportamiento en las gradas, y el Gran Circo explicó que se vieron comentarios homófobos y racistas durante el fin de semana en Austria.

"Nos han informado de que algunos aficionados han sido objeto de comentarios totalmente inaceptables por parte de otros asistentes al evento", aseguraron en un comunicado. " Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado. Todos los aficionados deben ser tratados con respeto".

Sin embargo, antes de que esto se sucediera, Max Verstappen ya trató el tema en una entrevista con The Guardian, en la que dijo que cualquiera que asista a un evento de Fórmula 1 y se comporte así, no merece ser considerado como un fan.

"Esas personas no son realmente aficionados", afirmó el holandés. "No pueden disfrutar de lo que está ocurriendo, un montón de grandes pilotos luchando entre sí y no pueden apreciarlo, es una pena".

"¿Cuántas veces se puede vivir algo así con una rivalidad tan intensa o peleas? Esa gente no es amante de este deporte", indicó el vigente campeón del mundo con Red Bull.

Lewis Hamilton, por su parte, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram cuando sucedieron los hechos: "Estoy disgustado y decepcionado al escuchar que algunos aficionados tienen comportamientos racistas y homófobos".

"Asistir al Gran Premio de Austria o a cualquier GP nunca debería ser motivo de ansiedad y dolor para los aficionados", sentenció el piloto de Mercedes.