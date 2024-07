Verstappen pensó que acabaría "quinto o sexto" en Silverstone

Max Verstappen pensó que acabaría "quinto o sexto" el Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1, ya que su a Red Bull le faltaba ritmo claramente en comparación con Mercedes y McLaren, pero finalmente pudo remontar hasta la segunda posición del podio.

El piloto de Red Bull perdió posición con los dos McLaren en las primeras vueltas de la carrera, por lo que cayó al quinto puesto después de haber adelantado a Lando Norris en la salida para colocarse detrás de los líderes, George Russell y Lewis Hamilton.

La decisión del holandés de ser el primero en parar en boxes para poner intermedios le hizo escalar hasta la tercera posición. Y el hecho de que McLaren dejara a Oscar Piastri fuera más tiempo también ayudó al campeón del mundo, que además pasó a Russell para ser segundo por detrás de Hamilton.

Cuando llegó el momento de entrar en boxes por segunda vez para volver a los neumáticos de seco, Verstappen entró al mismo tiempo que Hamilton y Norris se quedó fuera durante una vuelta más.

Red Bull apostó entonces por los neumáticos duros y eso permitió a Verstappen adelantar a Norris, que había puesto los blandos, antes de acercarse a Hamilton, que también llevaba blandos, pero no llegó a entrar en su zona de DRS y se conformó con el segundo puesto del podio, que momentos antes era imposible de imaginar en la mente del holandés.

"No teníamos el ritmo hoy. Me fui poco a poco hacia atrás al principio, así que no parecía ir muy bien. En algún momento pensé: '¿Vamos a terminar quintos o sextos?'", dijo Verstappen

"Pero, sí, entramos a boxes en los momentos correctos para poner los inters y también los neumáticos de seco. Creo que las dos paradas fueron en la vuelta correcta".

"También creo que la decisión del equipo de montar el neumático duro en lugar del blando me ayudó. Pero hemos acabado segundos hoy y podría haber sido mucho peor, pero estamos hemos hecho las cosas bien, estamos en el podio y [estoy] muy feliz por ello", añadió.

Verstappen reconoció que cuando llegó la lluvia quiso ser más prudente de lo normal debido al poco ritmo de su RB20: "Cuando empezó a llover por primera vez, ya me estaba quedando atrás, así que no quería tomar demasiados riesgos".

"Y vi a los pilotos que tenía delante, que iban a por todas, al máximo. Así que intenté aguantar como pude, sin salirme de la pista, y eso es bastante complicado".

"Pero entonces, en un momento dado, la lluvia aumentó y era obvio que tenía que ir a boxes. Entonces, había que hacer que el neumático durara lo máximo posible, pero de repente salió el sol y la pista empezó a secarse rápidamente".

"Pero aún así, de normal te sientes bastante cómodo con el intermedio, pero siempre hay un momento dado en el tienes que apostar por ir con las gomas de seco y por suerte todo ha salido bien", finalizó el actual campeón del mundo de Fórmula 1.

