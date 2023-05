Cómo Verstappen acabó decidiendo su estrategia ganadora en Miami F1

El campeón del mundo realizó un pilotaje impresionante para ganar el GP de Miami desde la novena posición de la parrilla tras optar por una estrategia de neumáticos alternativa a la de los pilotos de las primeras posiciones.

Max Verstappen fue capaz de gestionar brillantemente el neumático duro durante un largo primer stint, mientras que los pilotos de cabeza sufrían con el graining del compuesto medio.

El holandés de Red Bull explicó que la idea surgió tras las conversaciones con su ingeniero Gianpiero Lambiase. "Era algo que ya me había planteado el sábado, junto con mi ingeniero", comentó. "Ya teníamos una opinión bastante firme al respecto".

"Luego, por supuesto, hay que hablarlo con el equipo, con los estrategas, y nos dijeron: 'En términos de tiempo de carrera, está muy igualado hacer un medio / duro que un duro / medio', por lo que realmente no importaba".

"Pero, por supuesto, cuando sales con el duro, el riesgo es un poco mayor porque sólo teníamos un juego, así que si tienes un pinchazo en la primera vuelta o lo que sea, entonces tu carrera se vuelve un poco más difícil, por supuesto".

"Pero no me importaba arriesgarme y hacerlo al revés. Creo que incluso si hubiera sido al revés, por supuesto que siempre tienes que cuidar tus neumáticos, también el compuesto medio, pero sentí que tal vez me dio una mejor oportunidad de remontar desde el principio".

"En la vuelta 14, creo, ya estaba en posición de podio, así que a partir de ahí se trata sobre todo de pilotar con aire limpio y tienes que cuidar tus neumáticos de todos modos".

Mientras Verstappen se comprometió desde el principio a salir con duros, su compañero de equipo Sergio Pérez dijo que nunca lo consideró, ya que habría sido demasiado riesgo desde la pole position.

"Cuando sales en la pole, salir con duros es mucho más como una apuesta que puede salir bien o mal con un coche de seguridad", dijo.

"Creo que en ese momento, ninguno de nosotros esperaba que el medio no funcionara bien... porque casi toda la parrilla optó por salir con medios. Creo que ninguno de nosotros se dio cuenta de la debilidad del neumático. Y una vez que dimos unas vueltas con él, nos dimos cuenta de que era un neumático bastante pobre".

Cuand le preguntaron si creía que podría haber ganado si hubiera salido con duros, Pérez dijo: "Creo que es difícil responder a esa pregunta porque no sabes lo que habrían hecho los neumáticos".

"Ciertamente mi kilometraje habría sido un poco mejor simplemente por pasar menos tiempo con el compuesto medio, que era muy débil".

