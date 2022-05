Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Miami pudo no haber sido el fin de semana perfecto, pero fue un gran éxito para la Fórmula 1.

El público aborrotó el Autódromo Internacional de Miami, el circuito tenía más estrellas y personajes VIPS de las que hemos visto nunca en un evento, y al final tuvimos una carrera decente, ayudada por un coche de seguridad a última hora que animó las cosas.

Fue otro paso importante en la apuesta de este deporte por tener una mayor presencia en Estados Unidos, tras el gran éxito de la docuserie Drive to Survive.

"El veredicto es positivo", dijo el director general de la F1, Stefano Domenicali, a Motorsport.com tras la finalización de la carrera. "Creo que, en general, es increíble lo que estamos viviendo y el éxito [de la categoría]".

"¿Ves toda la gente que ha estado aquí? Sinceramente, nunca he visto tantas peticiones [para acudir a un gran premio]. Todo el mundo quería estar aquí. Desde el punto de vista general ha sido increíble. Hace nueve meses no había nada aquí".

"Como siempre, tendremos una buena reunión para ver los detalles de las cosas, pero eso es parte del proceso normal. Pero han hecho un trabajo increíble. Todo el mundo estaba preguntándolo ya, ¿cuándo tendremos Las Vegas?".

El éxito de la carrera de Miami fue especialmente dulce para la F1 porque llegó apenas unas semanas después del anuncio de la cita de Las Vegas, que se celebrará por primera vez en noviembre de 2023. De hecho, muchos personajes clave del estado de Nevada que apoyan el proyecto estuvieron presentes como invitados en Miami, queriendo vivir la F1 de primera mano.

La carrera alrededor del Hard Rock Stadium fue un nuevo punto de partida para la F1, ya que su promoción fue una operación conjunta con Stephen Ross y los Miami Dolphins, o más concretamente South Florida Motorsports, la organización creada para gestionarla en la práctica.

Las Vegas será un paso más. La ciudad y los casinos que delimitan la pista están a bordo del proyecto como socios, pero su promoción es responsabilidad de la propia F1, junto con Live Nation, la filial de Liberty. A su vez, la F1 ha creado una empresa independiente para gestionar el evento de Las Vegas, y parte del personal ya ha sido transferido.

Los planes de Las Vegas se veían estupendos sobre el papel cuando se anunciaron, pero quedaba una duda. La F1 había dado un golpe de efecto al conseguir todos los acuerdos y permisos para utilizar las calles de la ciudad y pasar por los patios delanteros de los principales casinos. Pero, ¿dónde iba a ir la enorme infraestructura asociada a los boxes y al paddock, y que tarda semanas en instalarse en lugares como Mónaco y Bakú? ¿Realmente iba a soportar la ciudad las molestias causadas por su construcción cada año?

Los equipos habían oído incluso rumores de que el paddock estaría a un kilómetro y medio de distancia de la pista, y que veríamos unos boxes básicos sin garajes completos, realizándose la preparación de los coches muy lejos de allí. Un poco como Mónaco antes de que se introdujera el actual complejo de boxes...

La respuesta llegó unos días antes de la carrera de Miami, cuando el director general de Liberty, Greg Maffei, reveló a los analistas de Wall Street que la empresa había comprado un terreno en el centro de Las Vegas, adyacente a la pista, en el que construirá una instalación permanente de boxes y control de carrera.

También admitió que el evento requerirá una inversión considerable, tanto en capital como en gastos de funcionamiento.

"La F1 y Liberty Media, a diferencia de la mayoría de los circuitos, auto promueven la carrera en colaboración con las partes interesadas locales y Live Nation", explicó Maffei. "La construcción de esta pista requerirá un mayor CapEx y OpEx (Gasto de Capital y Gasto Operacional) para su desarrollo".

"Quiero señalar que Liberty Media ha llegado a un acuerdo para adquirir 39 acres (casi 160.000 metros cuadrados) al este de la pista para fijar el diseño del circuito y crear espacio para los boxes y el paddock, entre otras instalaciones de recepción de personas y apoyo a la carrera".

"Espero que esa transacción se cierre en el segundo trimestre, y el precio de compra fue de 240 millones de dólares [227 millones de euros], que se financiará con el efectivo disponible en el Formula 1 Group".

"Y allí se localizarán los boxes y el paddock, y algunas otras zonas de recepción de personas".

Es una inversión sin precedentes por parte de Liberty y la F1, y también una inversión estudiada. Encontrar el espacio para un complejo temporal de boxes y paddock, y alquilarlo cada año a perpetuidad, iba a ser un ejercicio costoso. Además, no había ninguna garantía de que los propietarios no vendieran o construyeran algún día en el terreno, dejando a la F1 sin ningún lugar donde colocar su pitlane.

Como ya se ha dicho, habría semanas de interrupción mientras se construye y se desmonta cada año. Los edificios temporales también tendrían que ser alquilados o, más probablemente, comprados y almacenados entre eventos -con un gasto considerable- en algún lugar de la zona de Las Vegas, que es como lo hacen Mónaco y Bakú.

En cambio, la F1 es ahora dueña de su propio destino. Tendrá la ventaja de contar con una instalación de boxes permanente, como las de Singapur y Miami (donde los garajes servirán a partir de ahora como tiendas y puntos de venta de comida para los partidos de fútbol), y dejará una huella durante todo el año en la ciudad.

Durante los 362 días del año en los que no formará parte de la competición, las posibilidades de uso del recinto son infinitas: puede ser un espacio para eventos que genere ingresos, y una tienda de recuerdos de la F1 que sirva de centro de atención para la carrera es otra opción obvia. ¿Y por qué no una cafetería y un hotel con temática de F1? Todas las opciones están sobre la mesa.

"Seremos muy específicos muy pronto", confesó Domenicali a Motorsport.com. "Pero entenderás que es un lugar donde la F1 pondrá un buque insignia y habrá otra actividad organizada con nuestra estructura".

"Esto demuestra el compromiso de Liberty con la F1. Y eso es muy importante para el deporte, ves lo que hay detrás de esto, el impulso total de lo que estamos haciendo, y aún más, porque creemos que este deporte puede crecer mucho más."

Incluso esos casi 160.000 metros cuadrados no son suficientes para albergar todo lo que requiere un paddock de F1, y habrá una parcela secundaria a cierta distancia de la pista que albergará la zona de aduanas y todos los contenedores de vuelo y algunos otros elementos, por lo que habrá algunos desplazamientos entre los dos sitios.

La compra del terreno es un acontecimiento fascinante, y pone de manifiesto por qué la F1 y Liberty están asumiendo el papel de promotor de Las Vegas aparentemente llenos de confianza.

"Creo que nuestra decisión de promover Las Vegas junto con Live Nation y los socios locales se debe a un par de cosas", dijo Maffei.

"Una es la proximidad, es bastante fácil llegar a Las Vegas desde Denver [donde se encuentra la sede de Liberty] para hacer nuestro trabajo. Además, tenemos cierto conocimiento del mercado local de EE.UU. en relación con muchos otros mercados".

"Pero creo que lo más importante es que vemos la oportunidad de ser un promotor como una forma de ampliar nuestra comprensión del negocio, entender cómo ser el mejor producto de la F1 sobre la pista para otros promotores también, para ver una oportunidad de aumentar nuestro conocimiento y nuestra comprensión, y potencialmente promover otras carreras en el futuro".

"Y por último, creo que Las Vegas va a ser una oportunidad grande y única, quizás irrepetible. Así que, desde el punto de vista financiero, pensamos que esto merece la pena para el tiempo extra de convertirse en el promotor".

Es posible que el bullicio del espectáculo en torno a Miami no haya sentado bien a todos los aficionados tradicionales a la F1, pero es el camino que sigue este deporte, impulsado por Drive to Survive. Podemos esperar que Las Vegas sea otro paso más.

"Diría que Las Vegas siempre ha sido un lugar donde creemos que la asociación entre los valores de la F1 y el glamour y el atractivo, las posibilidades de estar en esa comunidad, es crucial", dijo Domenicali.

"Y creo que es una gran victoria para hacer negocios también para los que están invirtiendo allí, pero seguro que también para nuestro conocimiento del negocio y nuestra oportunidad de explorar con nuestro socio Live Nation".

"Creo que es el mejor [acuerdo] para asegurarnos de que el año que viene, en noviembre, vamos a tener la carrera, ese evento será espectacular, será único. Como yo diría, ya lo podemos sentir aquí en Miami".

Las Vegas es una gran apuesta para Liberty y la F1, pero si Miami sirve de vara de medir, deberían aparecer los números correctos.

De dónde viene el dinero y a dónde va es un aspecto intrigante. ¿La inversión en el evento de Las Vegas la realiza la propia Liberty, o se hace específicamente bajo la bandera de la F1? ¿Y qué porcentaje de los ingresos irá a parar a la F1 y qué podría ir a otra parte? En otras palabras, ¿cómo encaja Live Nation?

El destino del dinero es importante, ya que proviene del fondo de premios del cual los diez equipos de la Fórmula 1 reciben parte de sus ingresos, y está claro que requerirán saber exactamente cómo funcionará todo.

"En general, somos el socio principal. Live Nation, desde una perspectiva financiera, es un socio secundario", dijo Maffei.

"Tienen un papel muy importante. Pero la mayor parte de la inversión de capital, la mayor parte de los desembolsos, vendrán de nuestra parte, no de Live Nation".

"Y no prevemos que esto vaya a figurar por separado en nuestras cuentas de resultados, no será material en ese sentido. Por lo tanto, las líneas se incluirán generalmente en los honorarios de los promotores, y similares, el patrocinio, la hostelería, etc."

Los ingresos de la F1 se dividen esencialmente en categorías clave. La mayor parte son ingresos primarios, compuestos por los derechos de promoción de las carreras, patrocinios y la retransmisión, los dos primeros de los cuales se verán directamente afectados por una carrera que realmente ha sido organizada por la F1.

Las zonas de atención a los asistentes al evento, que serán un elemento importante en Las Vegas como lo fueron en Miami, forman parte de "otros" ingresos.

"Vamos a consolidar", señaló el jefe financiero de Liberty, Brian Wendling. "Así que los ingresos y el CapEx estarán en nuestros libros, así como los costes. Y también esperamos que, en última instancia, tengamos que afinar esto una vez que tengamos la carrera. Pero nuestra expectativa ahora mismo es que los ingresos vayan a sus sitios tradicionales".

"Paddock Club formaría parte de otros ingresos, y luego el patrocinio iría a donde va actualmente el patrocinio. Después, en la medida en que vendamos entradas, esperamos que eso vaya a parar a los ingresos de los promotores".

"Así que será muy similar, excepto por el hecho de que estamos consolidando los costes, y todos los ingresos, mientras que en la relación normal con el promotor, solo tenemos esa cuota".

Los promotores tradicionales, es decir, todos excepto Miami y Las Vegas, observan ahora con cierto interés la evolución de la situación. Saben que tienen que elevar su juego y ofrecer un mejor espectáculo.

Zandvoort marcó un hito en lo que respecta a lo que puede conseguir una organización privada sin el respaldo del gobierno local o nacional. Y a medida que se renuevan los acuerdos, se pide a todas las sedes que paguen más. Domenicali se alegra de que haya habido una llamada de atención.

"Creo que la belleza, si se me permite decirlo, de este momento, es que los nuevos promotores están aportando una nueva energía y nuevas vibraciones al sistema", afirmó.

"Creo que es algo que tiene un efecto colateral en el promotor tradicional que tiene que mantener el ritmo, con respeto. Y nosotros respetamos a muchos de nuestros promotores porque son los que realmente trabajan con nosotros para asegurarse de que tenemos grandes relaciones en todo el mundo".

"Pero este efecto nos está dando un impulso increíble para asegurarnos de que todo el sistema está muy activo, para maximizar lo que estamos aportando a la plataforma".

¿Qué será lo siguiente para la F1 después de Las Vegas? Maffei dejó caer una intrigante, aunque un poco enrevesada, pista de que la organización está, por lo menos, estudiando la posibilidad de participar en otros eventos.

"No creo que hayamos anunciado ningún plan", dijo. "Vamos a empezar y a ver cómo lo hacemos, ojalá tengamos el éxito que creemos que podemos tener".

"Solo diría, con cautela, que no debemos estar tan seguros de que los lugares que son emblemáticos son lugares en los que, al final, no nos vamos a convertir en auto promotores. Yo no desecharía esa oportunidad".

Así que Liberty tiene la vista puesta en hacerse cargo de los eventos "icónicos", lo que tiene sentido dado que lugares como Spa y Monza son necesarios en el calendario, pero están claramente sufriendo para mantenerse al día con el resto del mundo en términos de tarifas. Como empresas conjuntas con la F1, o como promociones únicamente de la F1, esas carreras tendrán más sentido para Liberty.

¿Podría la F1 dejar de lado a los circuitos históricos?: ¿Están en peligro circuitos como Spa, Monza o Mónaco en la F1?

Se podría sugerir que Mónaco también está lo suficientemente maduro como para llegar a un acuerdo en el que la F1 tenga una participación directa, dada la evidente frustración de Liberty por el mega acuerdo que tiene el principado, con una cuota nominal y el control de la transmisión por televisión, la zona de recepción de invitados y la señalización del circuito, etc., que no tiene ninguna otra sede.

Ese acuerdo especial ha sobrevivido durante décadas sobre la base de que la F1 necesita a Mónaco más que a la inversa. Las fuentes se empeñan en restar importancia a la posibilidad de una operación conjunta de este tipo, pero lo cierto es que tendría sentido.

Domenicali admite que Las Vegas podría no ser la última carrera promovida por la F1, aunque está dispuesto a no perturbar la situación existente en exceso.

"Lo que dijo Greg [Maffei] es que nunca digas nunca", señaló. "Pero, con esto en mente, diría que estamos muy contentos con los promotores que están trabajando con nosotros. Son socios muy, muy leales y fiables, sobre los que vamos a construir un futuro aún más fuerte juntos."