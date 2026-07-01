Verstappen quiere correr las 24H de Spa y pide a los organizadores que eviten coincidir con la F1

Además del Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1, Max Verstappen también estuvo pendiente durante todo el fin de semana de otra prueba que se celebró en los mismos días: las 24 Horas de Spa-Francorchamps.

El cuatro veces campeón del mundo no pudo competir él mismo en esta ocasión, aunque ya había dicho anteriormente que habría estado en la parrilla de salida si la carrera de resistencia de las Ardenas no hubiera coincidido con la Fórmula 1.

Sin embargo, Verstappen Racing sí tenía a su propio coche compitiendo este fin de semana en Spa. El Mercedes-AMG GT3 EVO con los colores de Red Bull lo pilotan Daniel Juncadella, Chris Lulham y Jules Gounon.

Verstappen estuvo siguiendo la acción tan de cerca como puede, incluso viendo las sesiones en su móvil poco antes de que comenzaran sus ruedas de prensa o algunas sesiones en Austria.

"Sí, intentaré verlo todo lo que pueda. El coche está compitiendo con nuestros pilotos, así que este fin de semana estoy muy involucrado", afirmó Verstappen el jueves.

Verstappen participó en las 24 Horas de Nürburgring el mes pasado Foto: ADAC Motorsport

En esta ocasión participa como propietario del equipo, pero si por él fuera, el año que viene estaría él mismo al volante.

"Por supuesto, me gustaría poder correr también en Spa. Ya se lo he dicho de cara al año que viene. Sería ideal que pudieran programarla fuera de un fin de semana de Fórmula 1, así que ya veremos".

Las 24 Horas de Spa son una clásica prueba de resistencia que ocupa un lugar destacado en la lista de deseos de Verstappen. Esto se debe, obviamente, a que es uno de sus circuitos favoritos —de hecho, su favorito del calendario de F1—, pero también a que es una carrera en la que solo participan coches GT3.

"Spa es un circuito increíble y una carrera de 24 horas solo con coches GT es algo muy especial", dijo el holandés.

"Precisamente por esas razones, ha preguntado a los organizadores del GT World Challenge Europe si sería posible evitar que la edición de 2027 coincidiera con un fin de semana de F1".

Cuando se le sugirió que, en teoría, siempre podría saltarse una carrera de F1 si no está directamente involucrado en la lucha por el título, Verstappen se rió:

"¡Estoy seguro de que a Red Bull no le haríamucha gracia eso!", concluyó.

Además de las 24 Horas de Spa-Francorchamps, a Verstappen también le gustaría volver al Nordschleife el año que viene para disputar las 24 Horas de Nurburgring.

A más largo plazo, además de una futura participación en Le Mans, también tiene la ambición de competir en las 24 Horas de Daytona con un coche de GT, siempre que pueda permitírselo su agenda.

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