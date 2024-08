Verstappen: "Si pudiera recibir consejos del futuro, la vida sería aburrida"

Ser Max Verstappen no tuvo que ser fácil en sus inicios en la máxima categoría del automovilismo, ya que se estrenó cuando ni siquiera era mayor de edad. Ahora, con tres títulos mundiales bajo el brazo, y otro que está en camino en la temporada 2024, mira hacia todo lo que pasó en esos primeros años, sin dejar de pensar en que habrá un momento en el que termine su trayectoria en la Fórmula 1.

No es ningún secreto que el neerlandés espera retirarse del campeonato del mundo no demasiado tarde, pero todavía tiene un contrato en vigor con Red Bull hasta el final de 2028, además de que existe la posibilidad de una marcha a Mercedes si el conjunto alemán logra tener el monoplaza más rápido de la parrilla. Sin embargo, el líder de la clasificación no quiere pensar tanto en lo que vendrá, y se centra en el presente.

"Creo que si siempre supieras lo que te depara el futuro, o si pudieras recibir consejos del futuro, la vida sería increíblemente aburrida. ¿Por qué?", se preguntó en una entrevista con Formula.hu. "Porque es importante equivocarse a veces, y también es importante no saber qué nos espera en el futuro, cómo se desarrollará lo que venga, qué lograremos y qué no".

"No sería bueno que supiéramos todo de antemano, al menos a mí no me gustaría. Mucha gente cree en esos, ¿cómo se llama a las personas que dicen ver el futuro? ¡Adivinos!", dijo. "Yo no creo en esas cosas. Olvídalo, es una pena hablar de ellos, no les importa nada, quiero vivir mi vida, no quiero saber, por ejemplo, si dentro de treinta años moriré y cosas así. ¿Cuándo moriremos? ¡No quiero saberlo!".

"Quiero vivir y disfrutarla con mucha diversión. Quiero disfrutar lo que estoy haciendo ahora, y en algún momento querré parar y hacer otras cosas", continuó Max Verstappen, quien aseguró que no le daría ningún consejo a su 'yo' del pasado. "No sé lo que nos espera, solo siente y experimenta tú mismo, quizá por eso no le diría nada a mi yo de 16 años, lo haría todo de nuevo, viviría mi vida".

