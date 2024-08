Heineken cambió su política de patrocinio por Verstappen

La Fórmula 1 es una categoría a la que, además de los pilotos, todos los patrocinadores sueñan, ya que estar presentes en las decoraciones de los monoplazas o los monos de competición de los grandes protagonistas de la parrilla hace que sean visibles en todo el mundo. Por eso, en Heineken tuvieron que actuar con rapidez para aprovechar sus oportunidades y ser uno de los socios del vigente campeón del mundo, Max Verstappen, sin que chocara con los intereses de Red Bull.

Ambas son dos compañías dedicadas a las bebidas, con la salvedad de que una intenta dominar el mercado cervecero y la otra lo hace en las energéticas. Sin embargo, pudieron cerrar un contrato con el neerlandés para ser su embajador, y en el documental 'Off the Beaten Track' de Viaplay, revelaron cómo fue posible.

El director de la empresa holandesa, Bram Westenbrink, habló con el piloto para que fuera una de sus caras visibles de la marca '0,0' a partir de 2023, y tuvieron que cambiar su política: "Normalmente solo patrocinamos competiciones como la Champions League o la Fórmula 1. En realidad estábamos buscando un embajador para 0,0, pero lo importante para nosotros en este momento es que Max [Verstappen] siempre ha sido muy claro, siempre sabes lo que defiende".

"Así que todo se reunió y dijimos, 'vale, tenemos que cambiar nuestra política interna por Max e ir a por el patrocinio con él', porque, en ese instante, Red Bull estaba hablando con un rival nuestro", continuó. "Cuando nos enteramos de que las conversaciones eran realmente serias, nos entró el pánico, porque si un competidor firmaba con Red Bull, no podíamos firmar con Max".

"Así que tuvimos que movernos extremadamente rápido y normalmente estas cosas llevan mucho tiempo", explicó el máximo responsable de Heikenen, quien no dijo cuánto costó que Max Verstappen estampara la firma en el acuerdo, pero siempre bromea con su manager, Raymond Vermeulen, cuando hablan. "Por supuesto que no te diré exactamente cuánto pagamos, pero siempre que Raymond [Vermeulen] llama, primero le digo por WhatsApp, '¡espero que no me pidas más dinero!'".

