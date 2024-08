Verstappen asegura que "algo ha ido mal" con el coche de Red Bull

Max Verstappen cree que algo "ha ido mal" en el desarrollo de Red Bull, ya que considera que el coche ahora tiene problemas de equilibrio que no tenía a principios de 2024.

Verstappen y Red Bull fueron los claros dominadores en las primeras carreras de la temporada, pero la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Países Bajos subrayó aún más el hecho de que McLaren está por delante de Red Bull y es el equipo más rápido de la parrilla en este momento.

La temporada de Red Bull empezó a tambalearse en el mes de mayo, cuando se encontró con una serie de circuitos más bacheados, con el Gran Premio de Mónaco como punto especialmente delicado.

Pero en lugar de una única debilidad relacionada con los baches y los pianos, Verstappen cree que las carreras posteriores han expuesto más problemas para mantener el coche bien equilibrado, algo que había sido un punto fuerte de Red Bull en el pasado. Eso parece que ha afectado al ritmo del monoplaza, así como también al desgaste de los neumáticos.

"No era así en las primeras carreras, pero algo en el coche ha hecho que sea más difícil de conducir", dijo Verstappen después de terminar 22 segundos por detrás de Norris en su carrera de casa en Zandvoort.

"Es muy difícil precisar por qué pasa eso en este momento. Y está perjudicando, por supuesto, nuestro rendimiento a una vuelta, pero también a en tanda larga. Todo el fin de semana ha tenido las mismas limitaciones. He tenido más o menos el mismo equilibrio desde la FP1 hasta la carrera, por lo que es realmente difícil de resolver en este momento".

"Parece que somos demasiado lentos, pero también bastante malos con la degradación por el momento. Es un poco raro, porque creo que en los últimos años hemos ido bastante bien. Así que algo ha ido mal con el coche, tenemos que entender por qué y tenemos que rápidamente tratar de mejorarlo. Simplemente no tenemos un equilibrio conectado entre el tren delantero y trasero".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2ª posición, en la rueda de prensa. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen adelantó a Norris en la salida, pero en la vuelta 18 el británico le pasó de vuelta para acabar consiguiendo una dominante victoria en Zandvoort, ya que el holandés notó que su coche respondía cada vez menos a sus peticiones.

"Estaba haciendo mi propia carrera, cuidando los neumáticos, intenté hacerlo lo mejor que pude. Pero en un momento dado, ya nada giraba ni respondía como quería. Entonces Lando se acercó bastante. La primera vez, como él dijo, estaba cerca pero no lo suficiente. Y en la siguiente vuelta, no pude hacer nada. Así que una vez que pasó, sólo me centré en hacer mi carrera y acabar segundo", dijo.

Verstappen se dirige al Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza con una ventaja de 70 puntos sobre Norris en el campeonato de pilotos, con McLaren a 30 puntos de Red Bull en la clasificación de constructores.