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Verstappen advierte sobre la salud del personal de la F1 en los tripletes

Max Verstappen critica la exigencia de los tripletes de F1, advierte de sus efectos sobre la salud y confiesa que le alejan demasiado de su familia.

Juanjo Sáez

Editado: 4 nov 2026, 20:21

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Desde hace algunas temporadas y debido al aumento de carreras en el calendario de la Fórmula 1, los tripletes se han convertido en algo habitual y obligado para poder encajar todas las piezas del puzzle. Sin embargo, hay cada vez más quejas en el paddock.

Los equipos rotan a su personal para no acumular tanto estrés en sus cuerpos y a su vez permitirles una mejor calidad de vida. Pero hay muchos roles que no pueden rotar, como los pilotos, los jefes de equipo y otros cargos de gran responsabilidad.

Eso en ocasiones provoca algunos contratiempos inesperados, como por ejemplo pasó el jueves de México, con Andrea Kimi Antonelli y Valtteri Bottas teniendo que ausentarse de las ruedas de prensa del jueves "por enfermedad". México, curiosamente, fue la carrera central de un segundo triplete consecutivo, tras Austin y antes de Brasil.

A colación de estos problemas de salud, Max Verstappen se quejó públicamente de lo que suponen los tripletes de la Fórmula 1 para el personal que no puede rotar.

"Por supuesto, siempre es bastante duro para el cuerpo, son tres semanas seguidas. A veces puedes tener un poco de mala suerte, como un virus estomacal o algo así"

"Por eso normalmente es por estas fechas cuando no solo los pilotos, sino también los mecánicos y el resto del equipo se ponen enfermos. Porque el cuerpo puede soportar mucho estrés. Pero llega un momento, claro, en el que el cuerpo te avisa de que ya necesita una pequeña fase de descanso y recuperación", explicó.

El piloto holandés cree que aunque uno puede acabar adaptando y acostumbrándose a este formato, siempre va a ser "muy duro" para el cuerpo soportar algo así.

"Es algo que hay que tener muy en cuenta. Y algunos años sale un poco mejor que otros. Creo que también intentas aprender un poco sobre ello a medida que vas acumulando temporadas. Aunque hay veces que hay cosas que no se pueden evitar. Pero, sí, sin ninguna duda, siempre es muy duro".

Y eso es uno de los motivos por los que Verstappen ha dicho que en varias ocasiones ha pensado en dejar la Fórmula 1, ya que le aparta de su familia durante largos periodos.

"Para mí, lo más duro es que no puedes volver a casa entre carrera y carrera para estar con la familia. Eso, para mí, es algo que hoy en día no me gusta nada de los tripletes", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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