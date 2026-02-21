¡En venta el mítico Safety Car del GP de Abu Dhabi 2021 de F1!

Un pedazo de historia (controvertida) de la Fórmula 1 está a la venta. Esta vez no se trata de un monoplaza, sino de un coche de seguridad, y no de cualquiera: el que actuó en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, en el que Max Verstappen se proclamó campeón tras adelantar a Lewis Hamilton en la última vuelta, a raíz de un procedimiento polémico.

Es este Aston Martin Vantage el que salió a pista tras el accidente de Nicholas Latifi. Verstappen montó neumáticos nuevos durante la intervención, a diferencia de Hamilton, que lideraba la carrera.

Con el fin de evitar un final de campeonato detrás del Safety Car, Michael Masi, el director de carrera, decidió desplegar la bandera roja y, posteriormente, cuando los pilotos reanudaron la marcha, aún tras este Aston Martin, solo una parte de los doblados —aquellos situados entre Hamilton y Verstappen— fueron autorizados a desdoblarse para permitir una relanzada a tiempo.

El Aston Martin pilotado por Bernd Maylander se retiró para la última vuelta, con el desenlace que todos conocen: Verstappen aprovechó sus neumáticos nuevos para tomar la delantera.

"Este coche fue utilizado durante el controvertido procedimiento que vio a Max Verstappen ganar el Gran Premio de Abu Dhabi y, finalmente, el campeonato del mundo de pilotos 2021, por delante de Lewis Hamilton, [tras un adelantamiento] en la última vuelta de la carrera", puede leerse en el anuncio publicado por Autotrader, que ha adquirido este modelo.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Les dejamos sacar sus propias conclusiones sobre lo que debería haber sucedido en esa carrera, pero se trata del coche de seguridad que hizo historia en uno de los finales de campeonato más memorables".

Esta generación del Aston Martin Vantage se utilizó en los Grandes Premios de 2021 a 2023, alternándose con el Mercedes-AMG GT R y posteriormente con el Mercedes-AMG GT Black Series. Tres modelos diferentes se vieron en pista y dos han sido puestos a la venta: uno adquirido por un comprador que permanece en el anonimato y el segundo a través de Autotrader, que lo ofrece ahora al mercado. Ambos modelos fueron firmados por Fernando Alonso y Lance Stroll, pilotos de Aston Martin en F1 esta temporada.

El modelo puesto a la venta es el SC02, matriculado el 24 de enero de 2018 y que cuenta con 20.078 kilómetros, de los cuales 4.280 fueron recorridos en circuito. Además de sus apariciones durante carreras de F1, también se utilizó en F2 y F3, y rodó los jueves de Gran Premio para preparar posibles intervenciones.

Este Safety Car único en la historia de la F1 se ofrece por 599.990 libras esterlinas, es decir, cerca de 690.000 € al cambio actual. El anuncio no especifica si la barra luminosa es funcional, aunque las fotos parecen indicar que sí lo es.

En 2026 ya no habrá coche de seguridad suministrado por Aston Martin, que no ha renovado su contrato con la Fórmula 1, dejando a Mercedes como único proveedor para esa función.