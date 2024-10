La venta de entradas en Austin "despegó" cuando Verstappen dejó de ganar

Los organizadores del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 afirmaron que la venta de entradas aumentó en las últimas semanas a medida que la temporada 2024 se volvió más competitiva, y apostarán por un inusual cruce entre la máxima categoría del automovilismo y el fútbol universitario para atraer a nuevos aficionados.

Desde su entrada al calendario en 2012, la prueba estadounidense se convirtió en uno de los eventos más concurridos del año, con su combinación de carreras y conciertos, y gozó de un incremento de los seguidores tras la pandemia con la creciente popularidad de 'Drive to Survive'. El Circuito de las Américas confía en que vuelva a haber una gran afluencia, y entre la celebración de una cita al sprint y un concierto de Eminem, esperan registrar un récord de asistencia en la jornada del sábado.

Sin embargo, el promotor de la carrera, Bobby Epstein, admitió que las ventas generales parecían bastante pobres hasta hace poco, justo hasta que Max Verstappen y Red Bull dejaron de dominar, y equipo como McLaren, Mercedes y Ferrari comenzaron a plantar batalla y conseguir victorias: "Creo que habría sido nuestro peor año desde la pandemia".

"Nuestras ventas de entradas despegaron de verdad cuando Max [Verstappen] dejó de ganar y todo se volvió más competitivo. Así que le doy reconocimiento a nuestra afición y al público, están prestando atención, y creo que es emocionante ver cómo se perfila la temporada", dijo. "Esperamos otra gran afluencia de público, quizá en torno a la de los dos últimos años".

"Creo que, sea cual sea el récord para una carrera al sprint en sábado, deberíamos batirlo, porque Eminem ha vendido más que Taylor Swift [quien actuó en 2016], y hemos aumentado el tamaño del césped en la zona interior del circuito para acercarnos a los 100.000 espectadores para el concierto, así que pienso que entre 130.000 y 150.000 personas estarán allí el sábado", afirmó.

Esta campaña, al típico ajetreo del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos se sumará el partido entre los Longhorns de Texas y los Bulldogs de Georgia, un duelo de pesos pesados entre los dos equipos de fútbol universitarios mejor clasificados del país, que atraerán a otras 100.000 personas más al DKR Texas Memorial Stadium, en el norte del centro de Austin.

Para el presidente del trazado, Bobby Epstein, el partido supuso una oportunidad para acceder a un nuevo grupo de potenciales aficionados al vender una entrada combinada para el viernes y el domingo, que se adapta a los seguidores que quieran asistir al encuentro del sábado: "Ya hemos coincidido antes en el mismo fin de semana que los partidos de fútbol universitario, lo que supone una noche divertida en el centro de la ciudad, pero no creo que lo hayamos hecho cuando los Longhorns estaban tan arriba en la clasificación".

"Habrá mucha gente en la ciudad para verlo", explicó. "Creo que es una oportunidad doble. Una para el aficionado del fútbol universitario al que le gustan los deporte y los grandes acontecimientos, y le gustará hacer su fin de semana más grande añadiendo la Fórmula 1 el domingo. Es una gran oportunidad para esos aficionados, y también para los nuestros que ya vienen a ver la Fórmula 1".

"Sé que a los europeos les gusta el fútbol universitario, y en particular el espectáculo del descanso. Es sorprendente, pero tenemos grupos de europeos que vienen cuando hay un encuentro de fútbol universitario, porque se suma a su fin de semana y solo eleva la experiencia en general", continuó. "El paquete del fútbol es divertido, se nos ocurrió hace un par de semanas porque el sábado se estaban agotando las entrada, en gran parte por Eminem, y aún no teníamos aforo el domingo y el viernes".

"Así que dijimos, 'vamos a ofrecerlo a la gente que solo asista al partido de fútbol', creo que la mayoría de los hoteles tienen un mínimo de tres o cuatro noches, así que si eres un aficionado de Georgia y vienes, dices, '¿qué otra cosa voy a hacer el resto del fin de semana?', pues puedes comprar el viernes y el domingo y venir al circuito", aseguró.

Bobby Epstein indicó que algunos aficionados están organizando planes para asistir tanto al concierto de Eminem como al partido de fútbol, dependiendo de la hora a la que se dispute, ya que aún no se anunció el horario: "Si el partido empieza por la tarde, se pude ver a Eminem durante una hora y algo y después asistir a la segunda parte del partido de fútbol, como sabemos que algunos piensan hacer".

"La parada lanzadera de nuestra ruta de autobuses al centro está muy cerca del estadio, así que sé que hay mucha gente que piensa ir al concierto e ir a la segunda parte del partido", comentó, antes de hablar sobre la cita del Gran Premio de Las Vegas. "Quizá no haya influido en nuestra asistencia. Aporta algo más de atención a este deporte y, en cierta medida, compite por la venta de entradas, pero no tanto, porque son eventos muy diferentes".

"Me gusta, porque es un espectáculo y promueve el deporte en todo el mundo. Creo que el Gran Premio de Miami contribuye más a aumentar la audiencia en Estados Unidos por la hora a la que se celebra, pero me encanta el espectáculo de la carrera en Las Vegas, y espero que la vea más gente", dijo. "No creo que haya tenido un gran impacto en Austin".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!