Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Wolff revela que Vasseur pagó un millón de dólares para llevar a Ocon a la F1

Con la carrera de Esteban Ocon en Fórmula 1 posiblemente acercándose a su final, Toto Wolff y Fred Vasseur reflexionan sobre su situación y recuerdan cómo fue su llegada a la categoría reina.

Benjamin Vinel

Publicado: 10 nov 2026, 7:17

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

El director de Mercedes en Fórmula 1, Toto Wolff, ha revelado que Fred Vasseur aportó personalmente un millón de dólares para financiar la media temporada que Esteban Ocon disputó con el equipo Manor en 2016.

Ocon se incorporó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes antes de la temporada 2015 de GP3, en la que conquistó el título de forma espectacular, con 14 podios en 18 carreras, incluida una racha de nueve segundos puestos consecutivos, al volante de un monoplaza del equipo ART Grand Prix de Vasseur.

Su compañero en el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, Pascal Wehrlein, que contaba con más experiencia tras proclamarse campeón del DTM, tuvo la oportunidad de debutar en Fórmula 1 con Manor en 2016 junto a Rio Haryanto, cuyo presupuesto acabó agotándose. Ocon, que mientras tanto había dado el salto al DTM, también con ART, encontró entonces una oportunidad para disputar los últimos nueve grandes premios de aquella temporada, siempre y cuando consiguiera la financiación necesaria.

"En Mercedes asumimos la gestión de la carrera de Esteban gracias a Gwen [Lagrue, responsable de la academia de Mercedes], en realidad", recordó Wolff. "Después acordamos trabajar con Fred [Vasseur] en GP3 y ganamos el campeonato juntos".

"Pero entonces no había realmente ninguna oportunidad en Fórmula 1. Se abrió la puerta del DTM y también lo hicimos juntos. Y después, no sé si esto se sabe realmente, cuando de repente apareció un asiento libre en Manor a partir de Spa, hacían falta dos millones de dólares".

"Nosotros [en Mercedes] dijimos que podíamos aportar un millón de dólares para ese asiento, pero nos faltaba otro millón, y Fred puso el dinero de su propio bolsillo para darle esa oportunidad a Esteban".

Esteban Ocon, Manor Racing , Toto Wolff, Cyril Abiteboul, Pat Fry, Frederic Vasseur

Photo by: Mark Sutton / Getty Images

Esteban Ocon, Manor Racing

Photo by: Jerry Andre / Sutton images via Getty images

La carrera de Ocon en Fórmula 1 está ahora en peligro después de perder su asiento en Haas para lo que resta de temporada tras un enfrentamiento durante el Gran Premio de México. Su única opción realista para continuar en la parrilla es el segundo asiento de Cadillac, aunque todo apunta a que el ganador de un gran premio acabará recalando en Aston Martin como piloto reserva.

"Es difícil opinar sobre lo que ha ocurrido en otro equipo", señaló Vasseur. "Ya tengo suficiente trabajo con mis propios pilotos y no sé qué ha pasado entre Ayao [Komatsu, director del equipo], Haas, la escudería y el piloto. No quiero hacer ningún comentario".

"Desde luego, es una pena para Esteban, porque creo que es un competidor nato. Ha dedicado muchísima energía durante toda la temporada para estar en Fórmula 1 y debemos tenerle un enorme respeto por ello. Pero no voy a hacer ningún comentario sobre la situación".

Wolff añadió: "Durante todos estos años, creo que todos le hemos apoyado mucho y hemos trabajado intensamente para asegurarnos de que Esteban tuviera las mejores oportunidades posibles. Evidentemente, después pasó por varios cambios de equipo".

"Creo que, al final, se llegó a un punto en el que Ayao necesitaba representar al equipo y protegerlo de determinadas declaraciones. Y, por otro lado, Esteban consideraba personalmente que no se había equivocado en las cosas que había dicho".

"Y hay que respetar que, al final, quien manda es el equipo. El director de la escudería tiene que decidir cuándo se ha llegado al límite, y eso es lo que hizo Ayao".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior ¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Benjamin Vinel





Wolff reflexiona sobre la sequía rota de Mercedes F1: "No fuimos unos perdedores totales"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



13 h



Wolff reflexiona sobre la sequía rota de Mercedes F1: "No fuimos unos perdedores totales"





El alerón delantero de McLaren para 2027, estrenado en Brasil, hace que el coche sea más predecible



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



18 h



El alerón delantero de McLaren para 2027, estrenado en Brasil, hace que el coche sea más predecible





Oscar Piastri deja de tener como representante a Mark Webber



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



22 h



Oscar Piastri deja de tener como representante a Mark Webber

Más de

Esteban Ocon





Apartar a Esteban Ocon "sorprendió a todos en Haas", dice su director



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Apartar a Esteban Ocon "sorprendió a todos en Haas", dice su director





El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ¿quién gana?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ¿quién gana?





Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Piezas usadas de motor en la F1 2026: ¿cuántas lleva cada piloto?

Más de

Mercedes





Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1





Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Los mejores equipos de F1, todos los campeones del mundo de constructores





Russell explica su error en Brasil: "Vi una oportunidad y pagué el precio"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



Russell explica su error en Brasil: "Vi una oportunidad y pagué el precio"

Últimas noticias





Wolff revela que Vasseur pagó un millón de dólares para llevar a Ocon a la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 min



Wolff revela que Vasseur pagó un millón de dólares para llevar a Ocon a la F1





El Ferrari 308 Tribute recupera el motor V8 con cambio manual y la carrocería de carbono



Coches



Auto Coches



El Ferrari 308 Tribute recupera el motor V8 con cambio manual y la carrocería de carbono





¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?





Minì soprende a Alpine y Briatore en la FP1 de Brasil; ¿aviso para Colapinto o Gasly?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



Minì soprende a Alpine y Briatore en la FP1 de Brasil; ¿aviso para Colapinto o Gasly?

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse