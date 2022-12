Cargar el reproductor de audio

Desde que antes de acabar la temporada en el GP de Abu Dhabi se supo que Mattia Binotto iba a abandonar Maranello y que Vasseur había sido elegido para sustituirle, los vientos soplaban en una sola dirección.

Su llegada a Ferrari se trata del mayor desafío hasta la fecha en la larga y exitosa carrera de Vasseur en el automovilismo. Ahora se enfrentará a las presiones no sólo de un equipo, sino de toda una nación. Donde Stefano Domenicali, Marco Mattiacci, Maurizio Arrivabene y Binotto fracasaron, Vasseur debe triunfar poniendo fin a la sequía de títulos de Ferrari.

Y puede ser exactamente el hombre adecuado para esa misión.

Vasseur llegará a un equipo Ferrari que se enfrenta a una gran mezcla de emociones tras su temporada 2022. Si bien fue una oportunidad perdida para mantener una lucha contra Red Bull por el campeonato, supuso un verdadero regreso a ser competitivos de nuevo.

Sus primeras victorias en dos años y medio y un sólido coche de base dejan optimismo para el futuro.

El comentario de Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, en una entrevista con la CNBC de que "no estaba satisfecho con el segundo puesto, porque el segundo es el primero de los perdedores" parecía subestimar los progresos realizados este año. Claro, el 2022 no le dio a Ferrari lo que quería, pero aún así fue su mejor curso desde 2018.

La separación de Binotto no estaba exenta de enormes riesgos para Ferrari. Los del Cavallino no solo perdieron a su jefe de equipo, sino también a su jefe técnico: Binotto nunca fue reemplazado cuando dejó ese papel de jefe técnico. A diferencia de sus anteriores cambios de directores de equipo, tampoco hay un sucesor claro dentro de la escudería, lo que llevó a buscar en otra parte y acabar por fichar a Vasseur.

El tiempo que llevará ponerse al día y entender el funcionamiento de Ferrari, el programa más complejo de la F1, hace que sea muy difícil hacer las cosas bien a la primera en 2023, pero a medio plazo Vasseur puede hacer valer su talento.

Vasseur tiene una mentalidad que Ferrari F1 necesita

Vasseur es muy realista. No llegará a Ferrari esperando que un simple chasquido de dedos convierta al equipo en un conjunto campeón desde el principio, pero tendrá una idea clara de cómo quiere y no quiere que funcionen las cosas.

Una muestra de ello fue cuando llegó a Sauber como director del equipo en 2017. Solo una hora después de empezar a trabajar en su nuevo cargo, ya había cancelado el acuerdo de motor previsto con Honda para 2018 ante lo seguro que estaba de que esa era la dirección equivocada.

Ser tan clínico puede ser un tema diferente dentro de un equipo del tamaño y la escala de Ferrari respecto al equipo que era Sauber. Sin embargo, dio un vuelco a la escudería, que este año ha conseguido su mejor resultado bajo su dirección, un sexto puesto en el campeonato de constructores. La dinámica del equipo ha sido muy positiva, y gran parte de ello se debe a la influencia de Vasseur.

Vasseur resumió muy bien su filosofía en una entrevista concedida a Motorsport.com al final de la temporada, antes de que surgieran los primeros rumores de su fichaje por Ferrari.

"Mi trabajo al final no es prestar tanta atención a los puntos positivos", dijo Vasseur. "Es intentar entender dónde la hemos cagado, ¡y tratar de mejorar!".

Se rió de su propia sinceridad -aportará el humor que quizás le ha faltado a veces a Ferrari-, pero demuestra el tipo de persona que es. Hay una dedicación y un deseo de mejorar, de no dejarse envolver demasiado por el éxito.

Frédéric Vasseur, Ferrari

Ese enfoque directo es algo que debería servir bien a Ferrari de cara al futuro. En algunos momentos de 2022, cuando los errores hicieron que se escaparan victorias y generaron frustración, a menudo parecía que se estaba ocultando la realidad; se daba la vuelta a la narrativa diciendo que no había grandes problemas que resolver y que se estaban exagerando los fallos. Puede que Ferrari se enfrente a un mayor escrutinio que cualquier otro equipo, pero eso no significa que no esté justificado.

Vasseur encaja con Charles Leclerc

La historia de Vasseur con Charles Leclerc también es algo que no se puede pasar por alto. Leclerc corrió para ART Grand Prix, el equipo junior cofundado por Vasseur, en su camino hacia los títulos de GP3 y Fórmula 2. Luego se unió a Sauber para su temporada de debut en la F1 en 2018, con actuaciones que dieron a Ferrari todas las pruebas que necesitaba para darle un asiento de cara al año siguiente.

Leclerc, en la conferencia de prensa de la FIA el pasado viernes, ns quiso decir quién sería su candidato favorito a suceder a Binotto, diciendo: "No, y no haré comentarios al respecto".

Se limitó a decir que la identidad del próximo jefe de equipo era una decisión que debían tomar Vigna y el presidente de Ferrari, John Elkann, pero que preveía una transición sin problemas.

Motorsport.com propuso el nombre de Vasseur a Leclerc, preguntándole sobre su idoneidad para el puesto, a lo que Leclerc señaló que Ferrari era "un equipo muy diferente a cualquier otro". Pero habló calurosamente de su relación.

"Llevo trabajando con Fred ya desde las categorías inferiores, donde creyó en mí, y luego siempre hemos tenido una buena relación", dijo Leclerc. "Pero aparte de eso, obviamente eso no debería influir en ninguna de las decisiones. Siempre ha sido muy directo, muy sincero. Y esto es algo que me ha gustado de Fred".

Como dijo Leclerc, hacer que las cosas funcionen con Ferrari es un reto muy diferente al de cualquier otro equipo en la F1, lo que significa que no hay garantías de que todo vaya a salir bien con Vasseur como ocurrió en ART o Sauber. Pero sigue siendo esperanzador para Ferrari que su joven estrella, la gran esperanza que parece rodear gran parte de su futuro en la Fórmula 1, congenie bien con el nuevo hombre que llega.

Aceptar el reto

Ferrari será el tercer equipo que Vasseur dirija en la F1. Disfrutó de una breve temporada en Renault en 2016 antes de marcharse cuando sintió que su visión del equipo no encajaba con la del director general Cyril Abiteboul. "Tuve algunos problemas para encajar con el sistema", dijo Vasseur en 2018, insistiendo en que no había arrepentimientos ni resentimientos.

"Era mucho mejor para mí irme y dejarlo, porque tengo algunos otros proyectos en mi vida. Y lo dejé".

Vasseur estaba contento por el descanso - hasta que le picó el gusanillo después de unos meses, y surgió la oportunidad de vincularse con Sauber. Quedó impresionado por los planes de futuro y por cómo encajaría en ellos, afirmando que "se ajustaban mucho más a mis expectativas y a los proyectos que tenía al principio de mi carrera".

Estar al frente del equipo de Fórmula 1 de Ferrari no es algo que se pueda moldear o ajustar para que encaje con lo que uno quiere de la misma manera. Sin embargo, que Vasseur deje Sauber, un equipo al que había dado la vuelta hasta el punto de que Audi llegará en 2026 y le dará estatus de equipo oficial, apunta a la confianza que debe tener en hacerlo funcionar.

Es un reto que Vasseur aceptará. Pero la realidad sólo será visible cuando las cosas se pongan difíciles. Como dijo recientemente el director de Mercedes Toto Wolff -que siempre ha mantenido una muy buena relación con Vasseur, lo que presenta una dinámica política fascinante- en el podcast de F1 Beyond the Grid: "Representando a Ferrari, representas a todo el país. Te escrachan, te escrachan, pero con brutalidad".

La brutalidad será algo a lo que Vasseur nunca se ha enfrentado de la misma manera. Pero si alguien puede soportarlo, lidiando con las presiones de una nación expectante, una afición feroz y las aguas infestadas del club de las pirañas de la F1, ése es él.

