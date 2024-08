Uralkali recibe el pago y Haas F1 viajará a Italia "de inmediato"

Después de incumplir el plazo impuesto por un juez suizo para que Haas abonase a Uralkali parte de su patrocinio para la temporada 2022, el cual se canceló a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, el pasado fin de semana en Zandvoort la empresa rusa fue más allá y pidió a las autoridades holandesas embargar todos los activos de la escudería hasta que abonasen la cantidad establecida por le fallo judicial.

Tras una negociación entre ambas partes, desde Haas aseguraron que enviaron los 8.5 millones de euros a la empresa rusa, la cantidad correspondiente a la parte proporcional del acuerdo que cubría desde el día 4 de marzo de 2022 (cuando de rompió el contrato) hasta el final de ese mismo curso.

Sin embargo, la trasferencia todavía no había llegado el domingo tras la carrera y no se le permitió a Haas enviar sus coches y sus bienes a Italia, donde este fin de semana tendrá lugar el GP de Italia.

Pero Uralkali ha anunciado en la mañana de este lunes que la trasferencia ha sido completada: "Uralkali confirma que hemos recibido el pago íntegro que nos debía Haas (incluidos los intereses y las tasas) tras la sentencia del tribunal suizo. También hemos recibido el coche de carreras que se nos debía en virtud de los términos del contrato de patrocinio".

"Por tanto, Uralkali ha notificado a las autoridades holandesas de que pueden liberar los bienes de Haas del embargo como medida provisional, y Haas es libre de sacarlos de los Países Bajos".

"El dinero devuelto a Uralkali según dictaminó el tribunal suizo y transferido a nosotros por Haas se utilizará para aumentar nuestra capacidad de garantizar un suministro estable de alimentos", finalizó.

En consecuencia, Haas ha confirmado que sus monoplazas y sus bienes serán enviados a Italia "de inmediato" para más tarde ser transportados hasta el Autódromo de Monza y poder disputar la decimosexta carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

"Uralkali ha confirmado la recepción de la transferencia financiera del viernes pasado y, por lo tanto, nuestros camiones han recibido autorización para salir de los Países Bajos y dirigirse a Italia de inmediato", dijo la escudería a través de un comunicado.

No se espera que este pequeño retraso cause ningún problema para Haas y podrán disputar el GP de Italia 2024, algo realmente importante para la estructura americana, ya que de no haber sido así seguramente se habría visto envuelto en más problemas legales con sus actuales sponsors.

Apunta los horarios para este fin de semana: Fórmula 1 Horarios del GP de Italia 2024 de F1 y cómo verlo por TV

El coche de Kevin Magnussen, Haas VF-24 en parrilla Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!