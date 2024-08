Los coches de Haas, sin poder ir a Monza por problemas legales con Uralkali

El equipo estadounidense no puede sacar sus coches y equipamiento del Gran Premio de Países Bajos 2024 de Fórmula 1, ya que su antiguo patrocinador, Uralkali, está a la espera de recibir el pago de un reembolso que parece que asciende a 9 millones de dólares, después de que la empresa rusa recurriera a los tribunales para embargar los activos de la escudería.

Algunos agentes judiciales y la policía evaluaron los monoplazas y el resto de material en el pitlane de Zandvoort durante la jornada del jueves por la noche después de que Uralkali reclamara que el conjunto norteamericano incumpliera el plazo en julio para el reembolso del acuerdo de patrocinio que cancelaron.

Tras una audiencia en un tribunal de arbitraje suizo, se dictaminó que Haas debía reembolsar a Uralkali parte de su pago realizado para 2022, antes de que su contrato se cancelara a raíz de la invasión a Ucrania. Aunque el tribunal declaró que el equipo estaba en su derecho de rescindir el acuerdo, también dijo que la escudería de propiedad estadounidense solo podía quedarse con una parte la cuenta de 13 millones de dólares del patrocinio de aquella campaña.

Por lo tanto, se ordenó a Haas que devolviera el resto del pago del patrocinio que iba más allá del 4 de marzo de 2022, cuando se canceló el acuerdo. Algunas fuentes explicaron a Motorsport.com que la compañía rusa creía que no se hizo ningún esfuerzo para emitir el reembolso hasta que trataron de embargar los activos en el Gran Premio de Países Bajos.

Haas insiste en que el pago se realizó el viernes por la noche, y el propietario, Gene Haas, dijo el domingo por la tarde que "todo estaba resuelto". Sin embargo, como los fondos se enviaron el viernes, parece que no se depositaron en una cuenta en Oriente Medio debido a los retrasos del fin de semana.

Aunque se acordó que la participación de Haas en el Gran Premio de Países Bajos podría continuar con normalidad, el equipo no puede salir del país debido a la orden judicial que sigue en vigor. Parece que el pago se envió a través de Oriente Medio porque la escudería dijo en un inicio que tenía que asegurarse de que cualquier transacción cumpliera plenamente con las sanciones que se impusieron a varias empresas rusas.

Su declaración del viernes decía: "Haas tiene la plena intención de pagar a Uralkali todas las cantidades adeudadas de conformidad con el apartado legal, y no hay disputa sobre las cantidades adeudadas. Haas ha estado trabajando con sus abogados para garantizar que el pago cumpla con todas las sanciones y reglamentos pertinentes de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, seguiremos trabajando con Uralkali en los próximos días para resolver este asunto".

Los rusos no aceptaron el motivo del retraso en el pago, y alegaron que los fondos aún no se recibieron, y que no esperaban ninguna notificación de depósito por ser fin de semana. También parece que Uralkali está esperando un plan logístico sobre cómo y cuándo se les entregará también el coche de Fórmula 1 que se les ha prometido.

Después de que Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen terminaran 11º y 18º respectivamente, los camiones del equipo no pudieron partir con destino al circuito de Monza, y parece que hasta que no se cumpla con el pago, no podrán ir a Italia, previsiblemente en la jornada del lunes.

