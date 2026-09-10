Para Verstappen, la F1 2026 no solo es "antinatural", sino demasiado fácil de pilotar

Max Verstappen cree que los nuevos motores de Fórmula 1 han quitado tanto al desafío de pilotaje que rendir a un alto nivel se ha vuelto, en cierto modo, sencillo. El neerlandés ha sido quizá el mayor crítico de la nueva maquinaria de la F1, que describió desde el principio como "Fórmula E con esteroides", debido al estilo de pilotaje muy diferente, por la gestión de energía requerida.

"En la historia del deporte, normalmente el piloto que es el más comprometido, el que frena más tarde, acelera antes, y se compromete más en las [curvas] de alta velocidad, es el que recibe una recompensa, porque simplemente ganas tiempo en la curva", dijo el piloto de Red Bull en una entrevista concedida a la BBC.

"Pero ahora estás pensando constantemente: ‘En esta curva quizá tenga que contenerme un poco. Acelerar más tarde. O frenar antes. O levantar. Y entonces puedo tener más velocidad punta’. Cosas así. Es muy antinatural. No es en absoluto como debería ser".

El tetracampeón considera que su argumento queda demostrado por Liam Lawson y Yuki Tsunoda, que han estado actuando como sustitutos en Red Bull y Racing Bulls respectivamente tras la lesión de muñeca de Isack Hadjar durante el parón veraniego. Lawson logró un buen séptimo puesto en Zandvoort, aunque tuvo un GP de Italia más complicado, mientras que Tsunoda sumó un punto en Monza después de que el Top 10 se le escapara por poco en Países Bajos.

"Sin faltar al respeto. Y espero que nadie se quede con esto", continuó. "Pero mira a Yuki [Tsunoda]. Se sube al coche. Nunca había pilotado el coche antes. E inmediatamente es competitivo".

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Liam [Lawson] salta de Racing Bulls a Red Bull, y es inmediatamente competitivo. Es porque estos coches son insensibles a las acciones del piloto. Por supuesto, sí, todavía tienes que hacer una buena vuelta. Y todavía tienes que comprometerte. Los pilotos más rápidos siempre acabarán imponiéndose. Pero es algo realmente, realmente limitado. Te frenan".

Cabe señalar que tanto el neozelandés como el japonés fueron superados en clasificación por sus respectivos compañeros de equipo en las tres sesiones de Zandvoort y Monza, mientras que en todas las eras de la F1 siempre ha habido casos de pilotos sustitutos que han logrado resultados impresionantes.

Por citar solo unos pocos, Nico Hulkenberg se clasificó en un notable tercer puesto con Racing Point en el GP del 70º Aniversario, en Silverstone 2020, un año en el que George Russell estuvo muy cerca de ganar la segunda prueba disputada en Sakhir, en su primera carrera al volante de un Mercedes.

Volviendo a la era prehíbrida, Sebastian Vettel sumó un punto en su debut en la F1 con BMW en 2007, mientras que al rookie Robert Kubica le bastaron tres carreras para subir al podio cuando sustituyó a Jacques Villeneuve en el mismo equipo a mitad de la temporada 2006. El año anterior, Alexander Wurz terminó tercero en Imola, la única prueba en la que compitió en 2005.

Por supuesto, el propio Verstappen ganó su primera carrera con un Red Bull, con solo 18 años, en la quinta cita de la campaña 2016.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Peter Fox / Getty Images

Las diferencias internas en los equipos en 2026 son, de hecho, ligeramente menores que las del año pasado, pero esto no impide que haya algunas diferencias apreciables de un piloto a otro en clasificación. Desde el parón de abril, Lance Stroll ha sido 3 décimas más lento que Fernando Alonso de media en Aston Martin, mientras que, incluso en equipos punteros, Hadjar ha estado 0.196 segundos por detrás de Verstappen, y Russell está a 0.130 de Kimi Antonelli. Así que es posible marcar la diferencia, aunque no de la misma manera.

El equilibrio del motor pasará de un 47 por ciento de energía eléctrica a un 42% el año que viene, y a un 40% en 2028, lo que debería apaciguar a Verstappen, que anteriormente insinuó que podía dejar la F1 por su descontento con las normas actuales.

Preguntado por qué le convenció de que merecía la pena prolongar su estancia en el Mundial, el neerlandés contestó: "Esperar que sea mejor en el futuro. Aceptar dónde estamos en este momento. Todavía el amor por el deporte. No en este momento por la conducción. Pero el amor por el deporte".

"Me encanta la competición, naturalmente. Solo espero que en los próximos años, hacia 2030, solo pueda ir a mejor. Y empezar a sacar lo mejor de ello, porque estas son las normas para los próximos cuatro o cinco años".

En cuanto a la fórmula de motor que a Verstappen le gustaría ver a comienzos de la década de 2030, es bastante clara: "Se tiene que volver a un V8, ya solo por la facilidad de conducción. Cuando pilotas los coches antiguos, no puedes imaginar la diferencia en cómo responde el motor, o la facilidad de conducción que tienes. Y lo terrible u horrible que es en realidad ahora, en comparación con simplemente tener un V8".