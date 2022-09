Tsunoda, aliviado por las reprimendas, agobiado por la licencia

Cargar el reproductor de audio

Tsunoda recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida de Monza después de recibir su quinta amonestación de la temporada por hacer una vuelta con los cinturones de seguridad aflojados durante el GP de Países Bajos.

Anteriormente había recibido otra reprimenda por pilotar innecesariamente lento en Australia, a la que siguieron otras tres por infracciones por molestar a otros pilotos en Australia, Bahrein y Mónaco.

Como llegó a Monza con una penalización en la parrilla, AlphaTauri instaló a Tsunoda una nueva unidad de potencia, lo que le garantizaba que saldría en la parte trasera de la parrilla.

Después de unir la sanción por reprimendas y la penalización por cambio de motor en un solo castigo, Yuki Tsunoda se complicó la vida sin necesidad por un exceso de velocidad bajo banderas amarillas en los entrenamientos.

Eso le supuso otra penalización de tres puestos en la parrilla de salida que, de hecho, no tenía ningún efecto, pero lo más importante es que se le asignaron dos puntos de penalización, lo que le lleva a ocho durante el último año. Si suma cuatro más, se tendrá que perder una carrera por sanción.

"Por lo menos no tengo que pensar en ninguna reprimenda, una penalización que ya sentía pegada a mi culo", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por las sanciones.

"Al menos ahora está claro. Puedo luchar bastante a partir de ahora. Todavía tengo ocho puntos de penalización".

"Por supuesto, me cuido al máximo para no hacer movimientos estúpidos. Pero la cosa es que intento adelantar y si me choco saco una lección que aprender".

"Pero alguna vez hice cosas innecesarias, como con las banderas amarillas, por ejemplo. Tengo que parar ese tipo de cosas por los puntos de penalización, sin duda".

El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, calificó de "poco inteligente" la penalización por banderas amarillas de Tsunoda en el GP de Italia y dijo que debía ser "más disciplinado". Tsunoda admitió que fue un error tonto.

"Hubo un pequeño malentendido, para ser sincero, entre mi ingeniero y yo. Recibí una orden por radio que yo entendí mal. Normalmente, por supuesto, reduzco la velocidad yo mismo, y nunca había recibido una penalización por banderas amarillas. Hubo un pequeño malentendido con la radio, por eso no reduje la velocidad realmente".

"Aún así es mi responsabilidad, debería reducirla, especialmente ante una bandera amarilla por seguridad. Fue una buena lección para la próxima vez".

Tsunoda terminó la Q1 en Monza en una sólida octava posición, pero dado que estaba destinado a ser 20º, el equipo optó por no hacerle salir a pista durante el resto de la sesión.

"Me estaba preparando para la carrera, más que para la clasificación. Así que decidimos no salir en la Q2, que ya estaba previsto antes de la FP2. Lo cual está bien, y al menos pasé a la Q2. Así que es positivo. Vamos a ver cómo va en carrera, y espero que esa preparación de lo que hice desde la FP1 funcione".

"Esperemos que el ritmo sea bueno, en Monza es posible adelantar. Será difícil, pero no imposible".