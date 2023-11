Tsunoda explica por qué se relaciona más a Ricciardo con Red Bull F1

Sergio Pérez tiene contrato con Red Bull hasta el final de la temporada 2024, pero en medio de su prolongada racha de malos resultados y el historial del equipo con cambios de pilotos a mitad de año, sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el futuro del mexicano en la Fórmula 1.

Eso alcanzó su punto álgido tras el Gran Premio de México, en donde el de Guadalajara salía quinto y acabó abandonando tras un toque con Charles Leclerc en la primera curva, mientras que Daniel Ricciardo destacó durante todo el fin de semana al clasificarse cuarto y cruzar la línea de meta en el séptimo puesto.

Por otro lado, rara vez se ha vinculado a su compañero, Yuki Tsunoda, para convertirse en el compañero de Max Verstappen, y cuando Motorsport.com le preguntó por qué pensaba que siempre se nombraba al australiano antes que a él aseguró que "tenía sentido", y que se debía a la experiencia en un ocho veces ganador de un gran premio.

"Daniel [Ricciardo] tiene más experiencia y más seguidores. Es uno de los pilotos en los que más se confía, es uno de los pilotos más valorados, así que tiene sentido", explicó el japonés, quien añadió que ahora le toca a él demostrar a la dirección de los de las bebidas energéticas por qué se merece un asiento.

"Solo tengo que demostrar mi rendimiento de forma consistente para demostrárselo, todo el mundo puede entender que puedo ser aspirante", comentó el joven nipón. "'Checo' [Pérez] tiene contrato para el año que viene, así que no podemos hacer nada, y no creo que se pueda cambiar nada, ahora solo tengo que seguir mostrando mis resultados, creo que eso es todo".

El Gran Premio de Brasil de este fin de semana será la tercera cita de Daniel Ricciardo desde su regreso por la lesión en la que se rompió un metacarpiano de la mano izquierda tras un accidente en los entrenamientos libres en Zandvoort. El australiano logró volver al campeonato tras salir de McLaren por sus decepcionantes resultados, y eso hizo a Yuki Tsunoda elogiarle.

No obstante, tiene la convicción de que puede vencer a su compañero, a pesar de que es el propio Daniel Ricciardo quien tiene unos vínculos más fuertes con Red Bull debido a su "energía" y "estilo" que se adapta mejor al equipo: "Está haciendo un buen trabajo, creo que volvió de McLaren y parece muy cómodo con el coche [de AlphaTauri]".

"Creo que es la energía de Red Bull, su estilo se adapta a la escudería tal vez, pero no me preocupa no poder ganar, sigo confiado en que puedo vencerle, y sigo aprendiendo de él", sentenció el japonés.

