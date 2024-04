Tsunoda explica lo difícil que es no usar la radio para quejarse

El piloto japonés, que disputa su cuarta temporada consecutiva en la Fórmula 1, se ganó una reputación por airear sus emociones en público a través de sus mensajes en la radio del equipo y a veces llenos de improperios. El pasado mes, en el Gran Premio de Bahrein, se sinceró sobre los momentos en los que se le "calienta la cabeza" como respuesta a lo que le dicen desde el muro para dejar pasar a Daniel Ricciardo, a la que en un principio se negó.

Sin embargo, Yuki Tsunoda reconoció que se trata de un aspecto que debe "mejorar" con autocontrol en su intento por sustituir a Sergio Pérez a partir de 2025. Eso se puso a prueba en la siguiente carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí, durante la cual se descubrió que Kevin Magnussen le adelantó por fuera de la pista de manera ilegal para bloquearle y que Nico Hulkenberg sumara un punto.

El nipón consideró que esa situación puso a prueba su determinación: "Estoy muy contento de cómo lo he gestionado. Diría que si es normal para mí [pulsar] la radio y algo diría como siempre yo, pero al mismo tiempo, quiero cambiarme a mí mismo, así que estoy contento de poder demostrarlo un poco, ese primer paso".

El piloto del Visa CashApp RB añadió que, aunque se mantuvo alejado de la radio del equipo, seguía estresado: "Obviamente, seguir así siempre es más difícil, pero eso es lo que pretendo, y eso es lo que tengo que hacer, pero no fue fácil, incluso con el casco puesto, me mordía la lengua como un demonio".

Dada la contención tan necesaria, el japonés dijo que no hablar con sus ingenieros le llevó más de lo que esperaba, incluso más complicado que lo que era pilotar un monoplaza: "No sabía que [no usar la radio del equipo], en realidad, eso requería mucha energía, más de la que uso para el cuello o las fuerzas G, para aguantar mi tensión".

"Estoy seguro de que me llevará más tiempo acostumbrarme, pero al menos por primera vez, quizá lo he conseguido, y estoy seguro de que puedo continuar así también", sentenció Yuki Tsunoda.

