La curiosa razón por la que Tsunoda prefiere a Ricciardo al lado

Para Yuki Tsunoda, este año han cambiado muchas cosas a lo largo de la temporada. El piloto de AlphaTauri empezó la campaña con Nyck de Vries como compañero, pero Daniel Ricciardo pasó a ocupar ese puesto tras el despido del holandés antes incluso del parón de verano.

Sin embargo, el australiano se rompió la mano en un accidente durante los libres de Zandvoort y Liam Lawson tuvo que salir al rescate del equipo para sustituir a Ricciardo durante las últimas cinco carreras. Y en Austin, este fin de semana, Ricciardo por fin pudo volver a los mandos de su monoplaza, algo que el japonés esperaba con impaciencia.

"Sólo hemos disputado dos carreras juntos, así que aún no he descubierto del todo su carácter y su forma de trabajar", dijo el piloto japonés en la víspera del Gran Premio de Estados Unidos. "Ya he aprendido cosas de él, sobre todo en el área en la que soy un poco más débil".

Al preguntarle cuál es esa área, respondió: "El control sobre mis emociones".

Que Tsunoda cite eso como una de sus áreas de mejora no es sorprendente. El piloto de AlphaTauri siempre ha sido conocido por sus quejas por radio, muy agresivas, desde que llegó a la máxima categoría del automovilismo. Para frenar ese carácter, ya ha buscado ayuda psicológica. Pero según el piloto de 23 años, ayuda ver a alguien como Ricciardo trabajando en el equipo.

"Lo hace muy bien", explicó Tsunoda. "Eso es muy importante, sobre todo cuando tienes 24 carreras en un mismo año. Es muy tranquilo, que es una de las cosas que quiero mejorar ahora", admitió el piloto de Fórmula 1.

Además de que Ricciardo controla mejor sus emociones, Tsunoda también sabe que el australiano, con una gran experiencia a sus espaldas, es una incorporación interesante para el equipo.

"Él también sabe qué se puede mejorar, en función de lo que le pida el equipo", comenta el piloto japonés, que también asegura que el feedback que le da suele coincidir con el de su compañero. "Todavía no le conozco muy bien, pero los comentarios y la información que da son similares a los míos. Así que creo que podemos trabajar bien juntos. Estoy deseando trabajar más con él, incluso el año que viene", concluyó el piloto nipón.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, saluda a los aficionados

