¿Tsolov o Lawson? La difícil decisión de Red Bull y Racing Bulls para la F1 2027

La carrera de Nikola Tsolov en la Fórmula 2 ha progresado a una velocidad notable. Tras terminar subcampeón en la Fórmula 3 del año pasado, Red Bull decidió ascender al búlgaro directamente a la F2 para los dos últimos fines de semana de carrera de la temporada.

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Dar ese paso cuando muchos de sus rivales ya habían pasado casi un año completo –o incluso más– adquiriendo experiencia con coches de F2 está lejos de ser sencillo, pero Tsolov impresionó de inmediato. En Qatar, sumó puntos en la carrera principal en su primer intento, mientras que en Abu Dhabi dejó atónitos a muchos, al lograr su primer podio en la carrera sprint.

El expupilo de Fernando Alonso ha trasladado ese impulso a este año, registrando cuatro victorias y ocupando hasta ahora la segunda posición de la general. Su victoria en la carrera principal en Austria le situó a solo dos puntos del líder, Gabriele Mini. Es cierto que la parrilla de F2 de este año definitivamente no es la más fuerte de los últimos tiempos, pero el desarrollo de Tsolov sigue siendo impresionante de todos modos.

El aspecto que los responsables de Red Bull tienden a valorar más –igual que Helmut Marko en el pasado– es la rapidez con la que un piloto joven se adapta al siguiente escalón, y a monoplazas más rápidos. Esa adaptación no llegó especialmente rápido en F3, pero ha sido evidente en F2. Es una buena señal para el último paso hacia la Fórmula 1, aunque Franco Colapinto explicó en una entrevista reciente con Autosport que el salto a la máxima categoría es, con diferencia, el más difícil, y que nada puede preparar realmente a un joven talento para ello.

Eso se aplica, entre otras cosas, a la inmensa presión que conlleva, los compromisos con los medios, los focos constantes y todas las obligaciones fuera de la pista que, según el argentino, tienen 100 veces más peso que en las categorías junior: "En Fórmula 1, solo estás pilotando el coche alrededor del 10 por ciento del tiempo".

Tsolov, listo para un test de F1, pero Lawson supera las expectativas

Conducir es naturalmente el primer paso, sin embargo, y eso es exactamente lo que le espera a Tsolov. Todavía no ha participado en una sesión de entrenamientos libres de F1, pero primero necesita completar al menos 300 kilómetros con coches antigua como parte de un programa TPC (Testing of Previous Cars).

La adaptación de Tsolov a la F2 ha sido rápida, pero la prueba más importante aún está por llegar Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El jefe del equipo Racing Bulls, Peter Bayer, ha revelado que esos test TPC están previstos para el otoño, tras lo cual se espera que le siga una participación en entrenamientos hacia el final de la temporada, muy probablemente combinada con el test de rookies en Abu Dhabi si el final del curso se celebra allí.

Si Tsolov continúa con su trayectoria actual, naturalmente es un candidato real a un asiento de F1 en 2027. Eso ya dio lugar a rumores persistentes en el paddock hace varios meses, aunque Racing Bulls los negó rotundamente, algo que Bayer reiteró de nuevo esta semana.

"Está haciendo un gran trabajo y es un enorme talento al que naturalmente tenemos en nuestro radar", dijo. "Pero hasta ahora solo hemos tenido siete carreras, y Liam y Arvid Lindblad están haciendo un trabajo igual de grande. Así que ahora mismo no es ningún asunto".

Normalmente, ascender a Tsolov sería una decisión obvia, especialmente dada la filosofía de Red Bull de acelerar la progresión de sus propios talentos. Pero esta vez hay un único factor que complica las cosas: Lawson también ha superado las expectativas esta temporada.

La única ventaja que tiene Red Bull es que puede permitirse ser paciente. Ni Tsolov ni Lawson parecen propensos a irse a otro sitio, lo que permite a los responsables evaluar con cuidado cómo evolucionan ambos pilotos durante el resto de la temporada

El neozelandés vivió un torbellino de emociones el año pasado, principalmente porque fue degradado de Red Bull de vuelta a Racing Bulls inmediatamente después del GP de China. Aunque siempre ha mantenido públicamente que el revés nunca le afectó mentalmente –"porque ni siquiera me dieron suficiente tiempo para demostrar mi valía en Red Bull"–, aun así tardó un tiempo en redescubrir realmente su ritmo en el equipo B.

Este año, sin embargo, Lawson ha hecho exactamente eso. El corredor oceánico ha puntuado en seis de los ocho grandes premios disputados hasta ahora, lo cual es especialmente impresionante teniendo en cuenta que los cuatro equipos líderes de la F1 siguen ocupando la gran mayoría de las posiciones de puntos.

El orden competitivo normalmente deja solo dos plazas disponibles para el "mejor del resto" –aunque conviene señalar que Red Bull empezó la temporada de forma inusualmente débil–, y Lawson ha estado en esa pelea cada fin de semana de carrera.

Liam Lawson Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El mes de junio ha sido especialmente revelador en ese sentido. Lawson logró un impresionante sexto puesto en Mónaco antes de seguirlo con un octavo en Barcelona y un noveno en Austria, circuitos todos ellos enormemente diferentes. Está haciendo exactamente lo que Racing Bulls y Red Bull esperan de él, especialmente con la dirección del equipo dejando claro que el rookie Arvid Lindblad se está beneficiando de la experiencia de Lawson.

¿Acabará decidiéndolo la 'filosofía Red Bull'?

Todo esto hace que la decisión que afronta Racing Bulls –y en última instancia Red Bull– para 2027 sea difícil, y que esté estrechamente ligada a la cuestión de qué se supone que debe ser, en última instancia, el equipo con sede en Faenza.

Si Racing Bulls debe seguir siendo un equipo de desarrollo para Red Bull, entonces ascender a Tsolov parece la elección lógica. Lawson ya ha tenido su oportunidad con el equipo principal y, al menos por ahora, no parece probable que vuelva a ser ascendido. Así que sí, si desarrollar talento joven sigue siendo el propósito principal de Racing Bulls, hay un argumento convincente para dar al búlgaro de 19 años su oportunidad lo antes posible.

Al mismo tiempo, eso sería extremadamente duro con Lawson. Siendo realistas, Red Bull difícilmente puede pedirle mucho más de lo que ha ofrecido esta temporada. Y no debe olvidarse que el propio Lawson aún tiene solo 24 años, lo que significa que todavía debería haber margen para un mayor desarrollo. Es un problema de lujo, pero una elección muy difícil de tomar, especialmente si Tsolov gana el título de F2 este año, lo que le impediría volver al campeonato el año que viene.

Un compromiso podría ser mantenerlo entre bastidores durante todo 2027, permitiéndole aprender y prepararse por completo para la F1. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que un enfoque así puede ser arriesgado, tanto para el equipo como para el piloto implicado.

Felipe Drugovich, por ejemplo, nunca tuvo su oportunidad en F1 pese a ganar el título de F2 de forma convincente, mientras que solo cabe esperar que Leonardo Fornaroli no sufra el mismo destino; Haas haría bien en ficharlo para el año que viene. Por otro lado, Alpine tampoco ascendió a Oscar Piastri inmediatamente después de su título de F2, solo para perderlo al año siguiente, aunque esa es una historia aparte.

En la F1 es bien sabido que no ascender a un joven piloto prometedor conlleva riesgos. Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La única ventaja que tiene Red Bull es que puede permitirse ser paciente. Ni Tsolov ni Lawson parecen propensos a irse a otro sitio, lo que permitirá a los responsables evaluar con cuidado cómo evolucionan ambos pilotos durante el resto de la temporada. Eso incluye comprobar qué muestra Tsolov en un coche de F1, tanto durante los test TPC como en las posteriores salidas en entrenamientos de viernes.

No se trata de encontrar al próximo Max Verstappen –el programa junior no ha tenido otro talento de ese calibre desde entonces–, pero aun así plantea a la casa de Milton Keynes un bendito problema.

Dada la filosofía tradicionalmente audaz de Red Bull, ascender a Tsolov sigue pareciendo la ruta más lógica. Lawson, sin embargo, está haciendo todo lo que puede para hacer que esa decisión sea excepcionalmente difícil y, al menos por el momento, posponerla.