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Toto Wolff no teme perder a Kimi Antonelli, ni siquiera si Ferrari se interesa

Toto Wolff habla sobre la situación de Kimi Antonelli en su país natal y explica por qué no le preocupa que el italiano pueda fichar por Ferrari en el futuro.

Ruben Zimmermann

Publicado: 16 nov 2026, 13:40

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no tiene "ni un 0,0%" de miedo a que Andrea Kimi Antonelli pueda fichar por Ferrari. Muchos italianos desearían ver al nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 en uno de los coches rojos en algún momento, pero, según Wolff, seguramente eso no sucederá en un futuro próximo.

"Porque Kimi y su familia son personas leales", explica Wolff a Bild y deja claro que está "100% convencido" de que Antonelli no dará la espalda a Mercedes. "Pero no solo apostamos por la lealtad", aclara también el austriaco.

"Esta temporada ha demostrado que podemos ganar carreras y títulos. Eso es lo más importante para cualquier piloto. También para Kimi. Él forma parte de Mercedes como las ruedas del coche. Por eso, tras ganar el título, también dijo que no se imagina en absoluto pilotando para otro equipo que no sea Mercedes", afirma Wolff.

Mercedes lleva apoyando a Antonelli desde sus inicios en el karting y le ha acompañado a lo largo de todas las categorías de jóvenes talentos hasta llegar a la Fórmula 1 —y, este año, a la conquista del título—. Según Toto Wolff, eso ha creado un gran vínculo entre Antonelli y Mercedes, pero también con él personalmente.

"Hace dos o tres años, siempre se quedaba a dormir en nuestra casa cuando estaba en la fábrica de Brackley. Como aún era menor de edad, no podíamos simplemente meterlo en un hotel. Por eso era, por así decirlo, un huésped habitual de [mi esposa] Susie y de mí", revela Toto Wolff.

"Por las noches solíamos ver películas juntos, aunque en realidad solo lo hacía yo. Porque Susie no puede mantenerse despierta más de diez minutos viendo una película y Kimi estaba completamente agotado tras unas jornadas intensas. Entonces, los dos se quedaban dormidos codo con codo y yo me veía la película solo", dice riendo.

Más sobre Antonelli:

¿Antonelli más popular que Michael Schumacher?

Según Wolff, el hecho de que Antonelli no corra para Ferrari no le resta popularidad en su Italia natal. El austriaco está convencido de que allí es "sin duda" más popular de lo que lo fue incluso Michael Schumacher en su exitosa etapa como piloto de Ferrari.

"Al fin y al cabo, es italiano", explica, y añade: "Lo que Kimi ha conseguido, gracias a su forma de ser natural y a sus éxitos, es que Italia, por supuesto, siga vibrando por su selección nacional, Ferrari, pero también haya abierto su corazón y su alma a este pequeño italiano".

"Los tifosi ahora llevan la camiseta de Ferrari con una gorra de Mercedes. Monza fue el ejemplo perfecto. En realidad, los espectadores estaban tristes porque ninguno de los dos coches rojos terminó primero, pero se alegraron de que Kimi, uno de los suyos, estuviera en lo más alto del podio", afirma Wolff.

Y, si es por él, los italianos seguirán necesitando las gorras de Mercedes durante años.

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