El tiempo para el GP de Australia de F1 2026: ¿habrá lluvia?

El Gran Premio de Australia 2026 de Fórmula 1, que abre la temporada en el circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne, volverá a poner a prueba a los equipos también en el apartado meteorológico. La cita australiana suele caracterizarse por condiciones cambiantes, y el año pasado la lluvia convirtió la carrera en un auténtico caos.

Para este inicio de campeonato, sin embargo, las previsiones apuntan a un escenario algo diferente. Según los pronósticos meteorológicos, el fin de semana arrancará con condiciones mayormente soleadas y temperaturas suaves, aunque el sábado podría traer más nubosidad e incluso alguna posibilidad de lluvia durante la clasificación.

En esta época del año todavía es verano en el hemisferio sur, y Melbourne suele registrar máximas cercanas a los 23-24 °C, con varias horas de sol y una meteorología relativamente estable.

Previsión del tiempo para el GP de Australia 2026 de F1

Día Tiempo Temperatura Posibilidad de lluvia Viento Viernes – FP1 y FP2 Soleado / cielo despejado FP1: ~23 °C / FP2: ~24 °C FP1: 5-10%

FP2: 5-10% Viento suave (10-15 km/h) Sábado – FP3 y Clasificación Más nubes, ambiente algo más fresco FP3: ~20 °C / Q: ~21 °C FP3: 15-20%

Q: hasta 25-30% Brisa moderada del sur-suroeste Domingo – Carrera Soleado con algunas nubes Carrera: ~24 °C 10% Viento del sur desde el mar (10-20 km/h)

Viernes en Melbourne: entrenamientos con sol y temperaturas suaves

Las previsiones apuntan a un inicio de fin de semana muy estable en Albert Park. Tanto la FP1 como la FP2 deberían disputarse con cielos mayormente despejados y temperaturas cercanas a los 23-24 °C.

El viento soplará desde el sur, procedente del océano, algo habitual en Melbourne y que normalmente ayuda a mantener las temperaturas bajo control. Esto podría facilitar el trabajo de los equipos en las primeras tandas largas, especialmente en un circuito donde el agarre evoluciona mucho al ser un trazado semiurbano.

Sábado: la clasificación podría tener algo de incertidumbre

El sábado aparece como el día más imprevisible del fin de semana.

Las previsiones apuntan a más nubosidad y temperaturas ligeramente más bajas, con máximas cercanas a los 21 °C. Aunque el día debería mantenerse mayormente seco, existe una pequeña posibilidad de lluvia hacia la tarde, justo en el momento en que se dispute la clasificación.

Si aparecieran algunas gotas, aunque fueran débiles, podrían complicar la Q1 o la Q2, algo que en Albert Park suele generar sorpresas debido a la rápida evolución del asfalto.

Domingo: condiciones ideales para la carrera

Para el domingo, cuando se dispute la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, las previsiones vuelven a ser bastante favorables.

Se espera un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas alrededor de 24 °C y una probabilidad de lluvia muy baja.

El viento del sur seguirá presente, lo que significa que llegará aire más fresco desde el mar, evitando un calor excesivo para pilotos, mecánicos y aficionados.

Aunque las previsiones actuales apuntan a un fin de semana relativamente estable, Melbourne es conocida en el paddock por sus cambios repentinos de tiempo. No es raro que el clima pase de sol a lluvia en cuestión de minutos.

Por eso, incluso con una previsión aparentemente tranquila, los equipos seguirán atentos al radar meteorológico durante todo el fin de semana en Albert Park, especialmente el sábado. Si las condiciones se mantienen como indican los pronósticos, el Gran Premio de Australia 2026 podría disputarse sin el caos climático que marcó la carrera del año pasado… aunque en Melbourne nunca se puede descartar del todo una sorpresa meteorológica.

Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images