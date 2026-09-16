Test de Pirelli para 2027: Ferrari y Racing Bulls concluyen su trabajo en Imola

Este miércoles se ha celebrado la última de las dos jornadas de test de Pirelli en Imola, en condiciones de pista seca y con temperaturas del aire y del asfalto bastante similares a las de la prueba del martes.

En la jornada del miércoles, Ferrari volvió a ser protagonista, pero también lo fue Racing Bulls. Los dos equipos italianos trabajaron con los compuestos más blandos fabricados por la marca milanesa, proveedora exclusiva de neumáticos para la Fórmula 1, que se seleccionarán de cara a la próxima temporada.

En cuanto a Ferrari, el SF-26 lo pilotó Antonio Giovinazzi, piloto suplente del equipo de Maranello, mientras que el martes les tocó el turno a los dos pilotos titulares, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Giovinazzi completó nada menos que 135 vueltas, es decir, 663 kilómetros, que se suman a los 623 recorridos ya por Leclerc y Hamilton. El mejor tiempo de Antonio fue un 1:19.894. Sin embargo, su programa se centró exclusivamente en los compuestos C3, realizando tanto simulaciones de clasificación como pruebas de ritmo de carrera.

En cuanto a Racing Bulls, al volante del VCARB03 se turnaron los dos pilotos titulares de esta temporada: Liam Lawson —que en las últimas carreras sustituyó al lesionado Isack Hadjar al volante del Red Bull— y Arvid Lindblad.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Pirelli

El neozelandés completó por la mañana algunas vueltas buscando rendimiento con los compuestos C3 y C4, antes de centrarse en unas tandas largas con el C4. Lindblad continuó un programa similar y, por la tarde, probó los compuestos C3 y C5.

Lawson completó 65 vueltas, sumando un total de 319 kilómetros, y marcó el mejor tiempo de 1:18.471. Lindblad dio 73 vueltas, sumando 358 kilómetros, con un mejor registro de 1:18.454.

Durante las dos jornadas de pruebas de Pirelli se completaron un total de 400 vueltas, lo que equivale a 1 963 kilómetros.

La próxima prueba de desarrollo de neumáticos está prevista para mediados de octubre en el circuito francés de Magny-Cours, donde se utilizará el sistema de riego artificial de la pista francesa para evaluar las nuevas soluciones destinadas a condiciones de mojado.