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Mucho más que estética: la tecnología que esconden los monos especiales de F1

Los monos especiales son cada vez más habituales en la F1, pero detrás de sus diseños se esconde una tecnología que permite ahorrar hasta 600 gramos de peso. OMP revela todos sus secretos.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 22 oct 2026, 10:40

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Ferrari, Mercedes, Red Bull y otros equipos. Durante este fin de semana en Austin, varias escuderías lucirán decoraciones o monos renovados para celebrar una de las tres citas que se disputan en Estados Unidos. A estas alturas, está más que claro lo importantes que son estos eventos para los equipos desde el punto de vista del marketing, ya sea para promocionar una carrera en particular o para dar visibilidad a sus patrocinadores, especialmente a aquellos vinculados al país anfitrión.

Una tendencia que ha crecido especialmente en los últimos años, impulsada por la creciente popularidad de la categoría y la importancia de promocionar los acuerdos comerciales. Para ponerlo en cifras, OMP, la empresa italiana perteneciente al grupo Racing Force que suministra los monos a nada menos que 14 de los 22 pilotos de la parrilla, realizó una sola acción de marketing para los equipos entre 2022 y 2024.

En 2025, esa cifra aumentó hasta dos juegos de monos con diseños especiales, mientras que en 2026 ha crecido hasta alcanzar las ocho acciones de marketing, lo que permite hacerse una idea de hasta qué punto seguirá creciendo esta tendencia en los próximos años. Aquí conviene hacer una distinción, porque algunas de estas iniciativas de los equipos han afectado únicamente a los monos de los pilotos, sin modificar la decoración del coche.

Mono especial de OMP para Mercedes en el GP de Singapur, con motivos florales.

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

El ejemplo más reciente es el de Mercedes, que en Singapur no modificó los colores de su monoplaza, pero sí preparó unos monos especiales con complejos diseños florales para celebrar el Gran Premio. Lo mismo sucederá este fin de semana en Austin, donde habrá otra decoración conmemorativa. Pero ¿por qué resulta tan interesante y por qué los monos están adquiriendo cada vez más protagonismo en los últimos años?

La impresión por sublimación permite crear diseños únicos

Más allá del marketing, existe una razón técnica, porque detrás de la creación y fabricación de un mono especial hay mucha más tecnología de la que uno podría imaginar. De hecho, OMP fue la primera empresa del mundo del automovilismo en introducir una tecnología conocida como sublimación, que ofrece importantes ventajas a la hora de plasmar diseños complejos sobre un mono de competición.

Se trata de una técnica que, en realidad, lleva tiempo utilizándose en el mundo de la moda, donde las formas geométricas y los diseños complejos suelen marcar tendencia. Sin embargo, aplicarla a un mono de competición resulta mucho más complicado, ya que debe cumplir unas estrictas normativas impuestas por la FIA. Esta innovación ha permitido dar rienda suelta a la creatividad de los departamentos de marketing de los equipos y, sobre todo, elaborar diseños complejos sin comprometer el peso del mono.

Detalle del mono One Art Air de OMP y su tejido transpirable.

Foto de: Racing Force Group

Hace veinte años, por ejemplo, los parches de los patrocinadores y otros elementos decorativos especiales solían coserse a mano, lo que suponía un aumento de peso. Si tenemos en cuenta que en 2016, el año en el que conquistó el título mundial, Nico Rosberg decidió eliminar la pintura de su casco y reducir el entrenamiento físico de las piernas para ahorrar aproximadamente un kilogramo de peso, resulta fácil comprender hasta qué punto los equipos y los pilotos son sensibles a esta cuestión.

La alternativa era la impresión por transferencia térmica, mediante la cual se crea una capa superpuesta sobre el tejido, lo que también añade peso, aunque en menor medida. La impresión por sublimación es diferente, ya que el diseño pasa a formar parte del propio tejido sin añadir peso adicional, partiendo de un mono blanco.

En definitiva, fabricar un mono estándar para toda la temporada o uno especial para una campaña de marketing, incluso con diseños complejos, no supone ninguna desventaja en términos de peso, y permite ahorrar alrededor de 600 gramos respecto a las técnicas tradicionales. Teniendo en cuenta lo que les cuesta a los equipos reducir un solo kilogramo del peso del monoplaza, resulta comprensible por qué esos 600 gramos pueden marcar la diferencia.

Proceso de fabricación de los monos de OMP.

Foto de: Racing Force Group

"Es una tecnología que existe desde hace tiempo en el mundo de la moda. Nosotros la desarrollamos en 2016 para el mundo del karting, donde el peso es un aspecto fundamental. Los monos que se utilizaban hasta 2016 eran principalmente bordados, con un peso considerable debido precisamente a esos bordados", explicó Paolo Delprato, presidente y CEO de Racing Force Group, grupo al que también pertenece OMP, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Cómo permite la impresión por sublimación ahorrar 600 gramos de peso

"El desarrollo de esta tecnología, que permite imprimir directamente sobre un tejido blanco los diseños de los patrocinadores mediante una técnica especial, ha supuesto una reducción de peso muy importante. Estamos hablando de unos 600 gramos por mono, por lo que en un kart su valor es todavía mayor".

No todos los tejidos son compatibles con esta tecnología, especialmente cuando se trata de materiales ignífugos sometidos a las estrictas normas y estándares de la FIA. Por ello, fue necesario realizar un importante esfuerzo de desarrollo para llevarla también a la Fórmula 1.

"Desde el mundo del karting la trasladamos al resto del automovilismo. El problema es que los tejidos ignífugos están compuestos por una fibra que resulta extremadamente difícil de teñir, por lo que tuvimos que llevar a cabo una serie de desarrollos".

"Inicialmente habíamos desarrollado un mono de competición homologado según los estándares de la FIA, pero que no estaba al nivel de los monos de gama alta en términos de prestaciones. Era un producto de gama media y, de hecho, ni siquiera lo ofrecíamos a los equipos punteros. Sin embargo, con el paso de los años, después de muchos esfuerzos y numerosas horas de investigación, conseguimos desarrollar una versión de ese mono que podía personalizarse mediante sublimación".

Proceso de fabricación de los monos de OMP.

Foto de: Racing Force Group

"Y, sobre todo, es un mono especialmente competitivo tanto en términos de peso como en otras características, entre ellas la transpirabilidad. El resultado es que se ha convertido en el mono más transpirable del mundo", añadió Delprato durante su conversación con Motorsport.com.

De hecho, en los últimos años también se ha introducido el mono One Art Air, que combina la impresión por sublimación con unas elevadas prestaciones de transpirabilidad. Su nueva generación fue utilizada por primera vez en Singapur por Mercedes, en el marco de una colaboración y un acuerdo de suministro exclusivo entre OMP y Adidas.

¿Cuánto tiempo se necesita para fabricar un mono especial?

Todo este desarrollo ha permitido crear con mayor frecuencia monos conmemorativos cada vez más complejos, como el que lució Mercedes en Japón con un diseño de un lobo para promocionar a uno de sus patrocinadores. Sin esta técnica de impresión, habría sido imposible fabricar un mono con motivos tan elaborados. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuánto tiempo se tarda en hacerlos?

La respuesta varía no solo de un equipo a otro, sino también en función de la ocasión. Según nos explicó OMP, hay escuderías especialmente organizadas que planifican estas iniciativas con mucha antelación, indicando ya al principio de la temporada las carreras en las que utilizarán una decoración especial.

Sin embargo, también hay ocasiones en las que las acciones de marketing se deciden en el último momento y, en esas situaciones, la rapidez de ejecución resulta fundamental. De hecho, OMP ha llegado a fabricar un mono en tan solo un día.

"Muchas veces, las decoraciones especiales se definen con muy poco margen respecto a la carrera, y esa es la enorme ventaja de la tecnología que hemos desarrollado. Somos capaces de fabricar un mono en muy poco tiempo. Hemos llegado a desarrollar un mono en un solo día, incluso con diseños extremadamente complejos, y evidentemente eso nos permite responder a las peticiones de los equipos".

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