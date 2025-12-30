Suzuka vende asfalto: cuando la historia de la F1 se hace tangible

Los aficionados a la Fórmula 1 tienen la oportunidad de hacerse con un trozo del legendario circuito internacional de Suzuka. Y es que el escenario del Gran Premio de Japón será repavimentado por partes antes de la carrera de 2026, y se venderán partes de la superficie de la pista existente. Sin embargo, está por ver a qué precio.

El circuito escribió en X (antes Twitter): "Como parte de las obras de construcción del Circuito Oeste, ponemos a la venta el asfalto sobre el que se han celebrado numerosas carreras importantes como la Fórmula 1 o las 8 Horas de Suzuka".

El repaso en X incluye varias imágenes que muestran cómo se retiran los cilindros de asfalto, en la zona de la chicane previa a la salida y la meta, que ha sido escenario de varias escenas especiales en la historia de la Fórmula 1. Fue ahí, por ejemplo, donde se produjo en 1989 la famosa colisión entre Alain Prost y Ayrton Senna, rivales de McLaren por el título, que decantó el mundial a favor de Prost.

Sin embargo, la publicación en el circuito internacional de Suzuka suscitó reacciones encontradas en las redes sociales. Un usuario escribió: "Si quieres, hoy en día puedes convertir cualquier cosa en un producto". Otro dijo: "Por favor, produzcan muchos y pongan un precio bajo". Otro comentó: "Ese es el núcleo, ¿no? ¿Unos 20 centímetros de grosor? Sorprendentemente sólido".

El post no explica por qué la conocida pista de Fórmula 1 está siendo parcialmente repavimentada a tiempo para el próximo gran premio. Es de suponer que se trata de una medida rutinaria. No ha habido problemas con la superficie de la pista de Suzuka recientemente, pero ha habido interrupciones de la Fórmula 1 debido a incendios de la hierba junto al circuito.

Suzuka ha sido la sede del Gran Premio de Japón desde 1987 y solo estuvo ausente en las temporadas 2020 y 2021 debido a la pandemia de coronavirus. Suzuka también estuvo ausente del calendario de Fórmula 1 en 2007 y 2008, cuando el Gran Premio de Japón se trasladó a Fuji -circuito propiedad del Grupo Toyota- durante dos años. Suzuka pertenece a Honda, competidor de Toyota.