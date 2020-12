Mercedes ya tiene sustituto para Hamilton: George Russell

Russell sustituirá a Hamilton después de que el siete veces campeón del mundo diera positivo en un test de COVID-19 esta semana. Mercedes y Williams han llegado a un acuerdo durante la pasada noche para que el equipo británico ceda a su joven piloto.

Russell ha sido parte del programa junior de Mercedes desde finales de 2016, pero necesitó el OK de su actual escudería para dar el salto y reemplazar a Hamilton.

El acuerdo es únicamente para el GP de Sakhir de este fin de semana en el Circuito Internacional de Bahrein, pero podría terminar ampliándose para cubrir el Gran Premio de Abu Dhabi también en caso de que Hamilton no pueda volver.

Le dará a Russell la oportunidad de estrenarse en los puntos en F1, ya que en este 2020 aún no sabe lo que es sumar con Williams.

"En primer lugar, quiero agradecer a nuestros leales socios de Williams por su colaboración y apertura de miras para hacer posible que George corra con Mercedes este fin de semana", dijo el director del equipo de Mercedes F1, Toto Wolff.

"Las conversaciones con el equipo de Williams fueron positivas y pragmáticas, y esos fueron los factores clave para llegar a un acuerdo".

"No será una tarea sencilla para George hacer la transición de Williams al W11, pero está listo para competir y tiene un conocimiento detallado de los neumáticos 2020 y de cómo se comportan en esta generación de coches".

"Tenemos trabajo que hacer este fin de semana, y el foco completo de nuestros esfuerzos deportivos estará detrás de Valtteri y George para maximizar nuestra puntuación como equipo".

Russell ha impresionado a lo largo de su carrera en la F1 hasta la fecha, a pesar de las limitaciones del Williams. De hecho, Hamilton elogió recientemente sus actuaciones y lo etiquetó como posible futuro campeón del mundo.

Russell ha estado vinculado durante mucho tiempo con un posible ascenso a Mercedes, pero está bajo contrato con Williams hasta el final de la temporada 2021.

La carrera de este fin de semana le dará a Mercedes la oportunidad de ver cómo le va a Russell frente al habitual Valtteri Bottas, aunque su primeras tandas en el coche W11 de 2020 no llegarán hasta el viernes, en los entrenamientos.

"En primer lugar, quiero dar las gracias a todos en Williams por darme esta oportunidad", dijo Russell. "Puede que lleve un mono de carreras diferente este fin de semana, pero soy un piloto de Williams y animaré a mi equipo en cada paso del camino".

"Veo esto como una gran oportunidad para aprender del mejor equipo de la parrilla en este momento y volver como un piloto mejorado, con aún más energía y experiencia para ayudar a empujar a Williams más arriba en la parrilla. Un gran agradecimiento también a Mercedes por poner su confianza en mí".

¿Quién sustituye a George Russell en Williams F1?

El asiento de Russell en Williams será ocupado por el piloto de reserva del equipo, Jack Aitken, que debía correr en la Fórmula 2 este fin de semana con Campos.

Aitken ha probado previamente la maquinaria de F1 tanto para Renault como para Williams, y se estrenó en los entrenamientos del Gran Premio de Estiria a principios de este año.

Aitken tiene la Superlicencia de F1 gracias a sus registros en categorías de formación, y se convertirá en el primer piloto de origen coreano en participar en un gran premio.

Aitken terminó quinto en el campeonato de F2 del año pasado, con tres victorias, y actualmente ocupa el 14º lugar en la clasificación a falta de una ronda esta temporada.

"Estoy absolutamente encantado de tener la oportunidad de debutar con Williams este próximo fin de semana y estoy muy contento de que George también tenga su oportunidad", dijo Aitken.

"Lo digo en serio cuando digo que me he sentido muy a gusto aquí desde que me uní a Williams a principios de este año, así que tener mi oportunidad de ayudar al equipo a intentar conseguir ese escurridizo puesto en los puntos es una ocasión extremadamente satisfactoria, cuando menos"

"Haré todo lo que pueda para prepararme en los próximos días, pero sinceramente, siento que estoy listo desde Melbourne".

Será la primera vez desde el Gran Premio de Italia de 2001 en que dos pilotos debutarán a mitad de temporada en la misma carrera. Pietro Fittipaldi también se estrenará en la F1 este fin de semana, sustituyendo al lesionado Romain Grosjean en Haas.