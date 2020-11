Haas nombra al sustituto de Grosjean para la próxima carrera

Romain Grosjean tendrá que pasar una noche más en el hospital después de su terrible accidente en el GP de Bahrein y a causa de las quemaduras que se hizo en sus manos, no podrá disputar la penúltima carrera de la temporada, el GP de Sakhir.

Pietro Fittipaldi, de 24 años, es piloto de pruebas y reserva de Haas, y ha estado presente en casi todas las carreras de la temporada por si se requería un sustituto ante posible caso de coronavirus u otra circunstancia. El brasileño (nacido en Miami) es el elegido por el equipo para reemplazar a Grosjean.

"Después de que se decidiera que lo mejor para Romain (Grosjean) era saltarse al menos una carrera, la elección de poner a Pietro (Fittipaldi) al volante fue bastante fácil", declaró el director del equipo, Guenther Steiner. “Pietro pilotará el VF-20 y está familiarizado con el equipo, porque ha estado con nosotros durante las últimas dos temporadas como piloto de prueba y reserva".

"Es lo correcto y obviamente es una buena oportunidad para él. Ha sido paciente y siempre estuvo preparado para esta oportunidad, y ahora ha llegado. Por eso lo queremos en el coche y estoy seguro de que hará un buen trabajo. Que te llamen a última hora para una carrera es muy exigente pero como dije, creo que es lo correcto para el Haas F1 Team".

Por su parte el nieto del bicampeón del mundo de Fórmula 1 y doble ganador de la Indy 500 Emerson Fittipaldi, comentó: "Lo más importante, y estoy feliz por ello, es que Romain (Grosjean) esté sano y salvo. Estamos todos muy contentos de que sus lesiones sean relativamente leves después de un incidente tan grande".

"Obviamente no son las circunstancias ideales para mi primera oportunidad de competir en la Fórmula 1, pero estoy extremadamente agradecido con Gene Haas y Guenther Steiner por su fe en ponerme al volante este fin de semana".

Pietro cuenta con un campeonato de Fórmula V8 3.5 y varias carreras en la IndyCar en su curriculum, y aunque ha pilotado el Haas de 2018 y 2019 en diversos test y sesiones de entrenamientos, se estrenará en el circuito exterior de Bahrein al volante del monoplaza 2020.

"He estado mucho con el equipo esta temporada, tanto en la pista como trabajando en sesiones de simulador, por lo que estoy familiarizado con los procedimientos del equipo en un fin de semana de gran premio. Va a ser emocionante disputar mi primera carrera de Fórmula 1. Lo daré todo y estoy deseando empezar bien en los entrenamientos libres del viernes en Bahrein".

El domingo, Gunther Steiner había admitido que tenían decidido quién sustituiría a Grosjean, pero que primero quería ir a ver a su piloto al hospital para ver cómo estaba y saber si podría correr o no.

Cuando se le preguntó si influiría el aspecto mental además del físico en la decisión de correr o no, dada la magnitud del accidente, Steiner dijo que dejaría en manos de Grosjean decidir si estaba listo para competir el próximo fin de semana.

"No sé la respuesta. Voy a ir a verlo y veré cómo se siente. Y esa es decisión suya, yo no voy a interferir en eso. Necesita saber qué hace consigo mismo".

"Yo seguiré su decisión. Y no sé cómo se sentirá al día siguiente, que será cuando le saldrán los moratones. Tal vez él piense un poco más en eso, y no sé, cada uno reacciona de manera diferente a una cosa como esta".

"Por eso dije, no quiero comenzar a especular quién le sustituirá, o si tendrán que sustituirle, porque no sabemos si correrá o no. Quiero darle un poco de tiempo para pensarlo, para que nos dé su opinión de lo que quiere hacer".

"Eso solo podré verlo cuando le mire a los ojos en el hospital el lunes. Solo estuve hablando por teléfono con él, y así es difícil de juzgar. Además, el domingo seguro que aún sentía la adrenalina, sabiendo lo que pasó".

"Por eso quiero ir a verlo, solo para ver cómo se siente y qué piensa. Como dije antes, apoyaré lo que quiera hacer".

Haas tiene dos pilotos reserva oficiales, Pietro Fittipaldi y Louis Deletraz, y además ambos ya se encuentran en Bahrein.

Sin embargo, este último está comprometido con la cita de la Fórmula 2 el próximo fin de semana, al igual que Mick Schumacher, que se espera que sea el piloto titular del equipo en 2021 y también tiene la superlicencia.

Eso sí, ambos estarían disponibles para el GP de Abu Dhabi si Grosjean no puede estar allí tampoco, al igual que el otro fichaje que en teoría hará el equipo en 2021, Nikita Mazepin, quien aún no tiene la superlicencia.

Las fotos del accidente de Romain Grosjean en Bahrein

