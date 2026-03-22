A subasta el coche del debut de Senna en F1 con precio millonario

Un monoplaza de Fórmula 1 Toleman TG183B de 1984, pilotado por el tricampeón del mundo y leyenda de la F1 Ayrton Senna en su debut en la categoría, ha salido a subasta.

Se espera que alcance una cifra de entre 2.800.000 y 3.800.000 euros. El TG183B fue pilotado por Senna en cuatro carreras de la temporada 1984, comenzando con el debut del brasileño en el Gran Premio de Brasil de ese mismo año. Fue con este coche con el que Senna logró sus primeros puntos en el campeonato, gracias a un sexto puesto en los Grandes Premios de Sudáfrica y Bélgica.

Según la descripción de RM Sotheby's, el Toleman TG183B de 1984 que se ofrece, diseñado por Rory Byrne, ha sido "magníficamente conservado y mantiene muchas características originales; impulsado por un motor Hart 415T de la época, acoplado a una caja de cambios reconstruida".

Este chasis en concreto fue pilotado por el ex piloto de F1 y analista de Sky Sports F1 Martin Brundle durante el documental de 2022 The Story of Toleman, y por el piloto de Alpine Pierre Gasly en Silverstone en 2024, con motivo del 40º aniversario del debut de Senna en la Fórmula 1 y para conmemorar los 30 años de su trágica muerte.

"No recuerdo una experiencia tan increíble", dijo Gasly tras rodar en el circuito del Gran Premio de Gran Bretaña. "Conducir el primer coche de F1 de Senna superó todas mis expectativas. Fue muy emocionante".

Ayrton Senna, Toleman TG183B Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"Nunca antes había estado en un coche de carreras más antiguo que yo, y la pureza de la conducción era increíble: solo tres pedales y un volante sencillo, muy diferente a lo que estoy acostumbrado en un F1 moderno. Fue una experiencia única en la vida que nunca olvidaré. Muy, muy especial".

Gasly estuvo acompañado por la ex piloto de la W Series y analista de Sky Sports F1 Naomi Schiff, quien escribió en Instagram en ese momento: "¡La primera foto lo dice todo! Qué maravilloso rodaje con Sky Sports F1 hace unas semanas, donde Pierre Gasly y yo pudimos ponernos al volante del Toleman TG183B".

"El primer coche de F1 de Ayrton Senna y el primer monoplaza con el que sumó puntos en la Fórmula 1 en el GP de Sudáfrica de 1984. ¡Esta oportunidad nos dejó a Pierre y a mí sonriendo de oreja a oreja durante días! ¡Gracias a todos los que hicieron posible esta experiencia única en la vida!".