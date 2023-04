Stroll y el corazón roto antes de la decisión de la FIA en Australia

Cargar el reproductor de audio

En la caótica tercera resalida del GP de Australia 2023 de F1, Stroll llegó séptimo a la primera curva, pero subió a la tercera posición cuando Carlos Sainz golpeó a Fernando Alonso y le hizo trompear, mientras Gasly y Checo Pérez se salían de pista.

Sin embargo, Stroll perdió algo de velocidad al sufrir sobreviraje en la salida de la curva 2 del circuito Albert Park, lo que dio a Carlos Sainz la oportunidad de colocarse a su lado en la curva 3. Yendo por la trazada interior, Stroll mantuvo el tercer puesto, pero bloqueó neumáticos y se fue a la grava.

Lance Stroll creyó que había tirado por la borda el tercer puesto y cualquier posibilidad de puntuar, pero la carrera se suspendió nuevamente con bandera roja debido a los múltiples incidentes que había en pista.

Tras volver a boxes en la parte trasera de la parrilla, Stroll se llevó una alegría cuando la FIA optó por revertir las posiciones al orden anterior de la misma y dar una última vuelta tras el coche de seguridad.

Con Pierre Gasly fuera y Carlos Sainz penalizado por su toque con Alonso, el canadiense heredó el cuarto puesto final.

"Tenía el corazón roto en la curva 3 a falta de un par de vueltas", dijo. "Bloqueé la rueda delantera derecha defendiéndome de Carlos y pensé que había tirado por la borda el podio. Habría sido difícil dormir con eso esa noche".

A la pregunta de si alguna vez había experimentado una montaña rusa de emociones como la del domingo, respondió: "No, no con ese nivel de tristeza, decepción, para luego finalmente cruzar la línea de meta muy contento con el resultado".

Al igual que otros pilotos, Stroll señaló que los neumáticos fríos hicieron que esa última reanudación fuera especialmente difícil.

"Sí, fue realmente difícil", admitió. "Los neumáticos estaban helados. Ya lo noté al salir de la curva 2, al coger potencia, sentí un gran chasquido. Y luego en la curva 3, me estaba defendiendo de Carlos que iba por fuera, y me encontré en la parte sucia de la pista. Tan pronto como toqué el freno, la parte delantera derecha empezó a bloquearse y no había forma de frenar el coche".

"Tuve suerte de recuperarlo, para ser sincero, porque Checo se quedó enganchado ahí. Tuvimos suerte de recuperar el coche, de verdad".

En la primera salida, en la vuelta 1, Stroll se tocó con Charles Leclerc, cuya carrera acabó ahí, en la escapatoria de grava después de apenas tres curvas. Pero el piloto de Ferrari no culpó a su rival del incidente.

"Fue muy amable por su parte, le invitaré a una cerveza esta noche", dijo Stroll cuando Motorsport.com le preguntó por el incidente.

"Creo sinceramente que fue un incidente de carrera. La pista es muy estrecha. Entrando en la curva 3, estaba frenando entre Charles y Fernando. No me moví y me vi envuelto. Y entonces nos tocamos".

"Fue desafortunado para él y afortunado para mí que no sufrí daños ni nada. Quizá algo hubo, pero no lo noté en el coche".

En cuanto a la espera antes de la vuelta final hasta la bandera a cuadros, dijo: "Creo que tal vez podrían haber avisado antes de que hiciéramos la última vuelta. No teníamos combustible, no creo que nadie hubiera podido dar una vuelta más, aunque habría sido bueno para los aficionados poder ver una vuelta más de carrera".

"Así son las cosas. Probablemente deberían haberlo decidido así en lugar de terminar bajo la bandera".