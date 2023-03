Stroll explica su accidente y cómo se preparó para correr en Bahrein

Cargar el reproductor de audio

El equipo Aston Martin se vio afectado antes de los test de pretemporada debido a un accidente de bicicleta que sufrió Lance Stroll y que le obligó a perderse las pruebas invernales. Por ese motivo, solo contaron con lo que pudiera aportar Fernando Alonso, que todavía estaba aprendiendo el método de trabajo de la escudería, y del novato Felipe Drugovich, quien hubiera sustituido al canadiense en el Gran Premio de Bahrein si los médicos no lo hubieran dado el 'apto'.

Sin embargo, el hijo del propietario se pondrá a los mandos del AMR23, y explicó cómo fue ese incidente y las secuelas que le quedaron tras la intervención quirúrgica. El piloto que ha conseguido llegar tres veces al podio en su trayectoria desveló que hubo que ponerle tornillos en la muñeca, y que llegó a probar en el simulador antes de viajar al circuito de Sakhir.

Lance Stroll pasó unos doce días antes de estar preparado, y reconoció que se sentía "bastante fuerte", aunque con alguna que otra duda: "Con estas lesiones, siempre es difícil de saber. No hay una respuesta clara sobre el tiempo que tardará, pero los primeros días fueron duros, así lo parecía que iba a ser duro, pero los últimos cuatro o cinco días ha mejorado mucho".

"Y todavía me quedan, no sé, veinte horas o así, así que cada hora y cada minuto ayudan", comentó. "Ayer me sentí bien en el simulador, con todo el rango de movimiento; me siento bien. Los médicos me han dado el alta y confían en que pueda seguir compitiendo, y que los huesos tengan buen aspecto".

"Me caí de la bicicleta y me rompí la muñeca. Fue una pequeña intervención y solo tuve que hacer fisioterapia y rehabilitación para llegar hasta aquí", continuó el canadiense antes de insistir en que no dijo cómo se encontraba porque era "un asunto privado". "Estaba lidiando con muchas cosas. Iba a operarme, estaba con la rehabilitación, no tenía claro cuánto tiempo iba a tardar en recuperarme, y estaba completamente concentrado y motivado para llegar aquí, a Bahrein".

El de Aston Martin afirmó que todo le resultará complicado, aunque en el simulador probó todo lo que pudiera ocurrir en un monoplaza de Fórmula 1: "Duele un poco, pero me siento bien. Lo noto sólido y no hay nada que me impida conducir con normalidad. Sentí que podía conducir con un poco más de incomodidad, pero como he dicho, nada que me impida hacerlo, o algún tipo de dolor insoportable".

El canadiense aseguró que solo le operaron de una de las muñecas, la derecha, mientras que la otra solo recibió golpes, y explicó cómo entrenó desde que ocurrió el accidente: "Me operaron el lunes, no este, sino hace como diez u once días. Me quitaron la escayola el jueves, y hace una semana empecé la rehabilitación".

