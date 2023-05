Stroll y el elogio de Alonso: "Yo no tuve tiempo de mirar la TV"

El Gran Premio de Miami vio a Aston Martin regresar al podio después de romper su mejor racha de la historia en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Sin embargo, la suerte para sus dos pilotos ciertamente fue dispar, ya que en uno de sus garajes todo era alegría y felicidad, mientras que mirando al otro lado, todo era tristeza y decepción.

Después de unos entrenamientos libres en los que no fueron demasiado competitivos, todo empezó a complicarse para Lance Stroll en la clasificación, ya que inesperadamente cayó eliminado en la primera ronda (Q1), mientras que su compañero, Fernando Alonso, accedía a la Q2 y más tarde también a la Q3 para acabar en una inesperada segunda posición.

De esta forma, el español salió segundo, lo que le permitió acabar en la tercera plaza del podio, pero el canadiense, que se vio obligado a salir 18º, cruzó la bandera a cuadros finalmente en fuera de la zona de puntos, en el 12º puesto.

Durante la carrera, Alonso tuvo muy pocas peleas y prácticamente pilotó sin rivales tanto por delante como por detrás, lo que le permitía de vez en cuando mirar a las pantallas gigantes del Miami International Autodrome. En una de esas miradas, el asturiano pudo ver una de las mejores maniobras de Stroll en su remontada y no dudó en mandarle elogios.

"¿En qué posición está Lance? Genial adelantamiento en la curva 1", dijo por la radio del equipo.

Tras el Gran Premio de Miami, a Lance Stroll se le informó sobre lo sucedido y la respuesta del piloto canadiense no dejó indiferente a nadie: "Lo escuché, supongo que estaba teniendo una carrera un poco aburrida por delante. No sé qué estaba pasando ahí delante. ¡Pero yo no tuve tiempo de ponerme a mirar la televisión!", dijo entre risas.

Cuando se le preguntó si el podio de Alonso era un motivo para estar contento, Stroll reconoció que eran buenas noticias para Aston Martin, pero que en lo personal estaba "bastante cabreado".

"Sí, es bueno para el equipo obviamente. Pero estoy bastante cabreado con mi fin de semana. Simplemente no he podido sumar puntos y quería más que eso", concluyó el canadiense.

Después de cinco carreras disputadas, la diferencia entre Fernando Alonso y Lance Stroll ya es muy grande. El piloto español ha sido capaz de sumar 75 puntos y cuatro podios, unos números que lo sitúan en la tercera posición del campeonato de pilotos, sólo por detrás de los dos Red Bull, en el lado del canadiense, la situación es muy diferentes, ya que está octavo con sólo 27 unidades.