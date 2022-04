Stroll critica las decisiones de la FIA en el GP de Australia

Cargar el reproductor de audio

El piloto canadiense de Aston Martin fue sancionado por hacer "más de un cambio de dirección para defender su posición" mientras luchaba en pista contra Valtteri Bottas.

Tras una investigación, recibió una penalización de cinco segundos y fue multado con un punto de penalización en su superlicencia de la FIA. La sanción no cambió su 12° puesto final en la carrera.

Dirección de Carrera también investigó la maniobra de Lance Stroll para adelantar a Bottas cuando terminó el período del coche de seguridad virtual, ya que el piloto de Alfa Romeo aseguró que le había forzado a salirse de la pista, pero no se tomaron medidas al respecto.

En el incidente sancionado, los comisarios explicaron que Stroll había ido más allá de lo permitido con sus movimientos: "En la recta principal, el coche 18 [Stroll] estaba por delante del coche 77 [Bottas]. El 18 se movió a la derecha para defenderse de un potencial adelantamiento del 77".

"El coche 18 volvió a la línea de carrera habitual y luego se movió a la derecha por segunda vez para defenderse de otro movimiento del coche 77. El segundo movimiento infringe el reglamento, que prohíbe más de un cambio de dirección para defender una posición."

Tras la carrera y analizando la sanción, Lance Stroll no entendía por qué le habían sancionado: "No lo entiendo", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el incidente. "Éramos dos pilotos moviéndonos todo el tiempo, solo cuenta el último movimiento realmente".

"Puedes zigzaguear en la recta principal siempre que no lo hagas cuando el piloto de atrás está muy acerca. Me muevo para intentar romper el rebufo, no para intentar defenderme, es diferente, pero luego me penalizaron por ello. No lo entiendo. Hay muchas decisiones raras en este momento".

En cuanto a su segundo movimiento sobre Bottas, dijo: "Al límite, sí. En la reanudación del coche de seguridad virtual, simplemente lo pillé durmiendo. Creo que fue una buena carrera".

"La penalización es molesta, porque no entiendo realmente el razonamiento que hay detrás, pero no cambió nuestra posición final porque teníamos más de cinco segundos con el coche de atrás".

El canadiense de Aston Martin ha recibido ocho puntos de penalización en los últimos 12 meses.

Preguntado por el riesgo de tener que perderse una carrera, en caso de recibir cuatro puntos más de sanción y llegar a 12, su jefe de equipo, Mike Krack, reconoció que los nuevos directores de carrera, Niels Wittich y Eduardo Freitas, tienen un enfoque más estricto.

"Creo que tenemos que aprender cómo son los nuevos directores de carrera y cómo gestionan cada movimiento", dijo. "De momento hemos aprendido un poco por las malas".

"Nos mantendremos bajo control. Ayer recibimos dos puntos y hoy uno. Evidentemente, cuando el coche no está como uno quiere, los pilotos intentan defenderse al máximo como pueden".

"Creo que es una combinación entre eso y las nuevas formas de gestionar desde Dirección de Carrera, pero eso es muy fácil de decir. Creo que si tuviéramos un coche mucho mejor, no tendríamos estos problemas", concluyó Mike Krack.