Stewart: "En mi época, Verstappen habría muerto en Silverstone"

Stewart volvió recientemente al circuito de Zandvoort, donde ganó el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 tres veces. El ex piloto y ex jefe de equipo quedó muy impresionado con el renovado circuito, que poco se puede comparar con la pista en la que compitió por última vez en 1965.

"En mi época era demasiado peligroso", recordó Stewart hablando con la edición neerlandesa de Motorsport.com. "Pero también lo eran muchos otros circuitos en aquella época, no sólo Zandvoort. Nürburgring también era peligroso, incluso el Gran Premio de Gran Bretaña era peligroso. En aquella época no había vías de escape y las armas para luchar contra los incendios tampoco eran suficientes. No tenían el equipamiento adecuado en ese momento".

Stewart compitió en uno de los periodos que se consideran más peligrosos de la historia de la Fórmula 1, cuando los accidentes mortales estaban a la orden del día. Cincuenta años después, se ha mejorado mucho en términos de seguridad, y no sólo en la pista.

"Los coches también han cambiado, son mucho más seguros ahora. El cockpit es ahora una célula de supervivencia para los pilotos, por ejemplo", dijo.

Stewart aseguró que el accidente de Beitske Visser la semana del GP de Bélgica en las W Series habría sido fatal hace 50 años, pero, según el escocés, también Verstappen puede considerarse afortunado.

"En el accidente que tuvo Verstappen este año en Silverstone, en mi época habría muerto. Fue un choque enorme. En la época actual, las barreras del circuito ceden y el propio coche tiene una zona de deformación. Las cabinas actuales son mucho más seguras que antes".

Esas declaraciones fueron antes de que ocurriera otro accidente increíble entre Hamilton y Verstappen, en Monza. Esas imágenes ya han dado la vuelta al mundo, y todos estamos de acuerdo en que, sin el Halo, Hamilton habría resultado gravemente herido o habría fallecido. Teniendo en cuenta la teoría de Stewart, tenemos que celebrar la actual seguridad en la Fórmula 1, que en otra época habría dejado la muerte de uno (o los dos) pilotos candidatos al título.