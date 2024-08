McLaren cree que Norris puede ganar el título de F1 "en mayúsculas"

El director del equipo de Woking, Andrea Stella, negó la idea de Lando Norris sobre sus esfuerzos en la temporada 2024 de Fórmula 1, ya que el británico afirmó que no estaba rindiendo al "nivel de un campeón del mundo". El joven piloto declaró que no estaba satisfecho con sus errores en la primera parte de la campaña, pero el italiano consideró que estaba siendo autocrítico en sus comentarios, e intentó animarle cuando dijo que no solo compartía rasgos con los más grandes, sino que ya estaba rindiendo a un buen nivel.

Añadió que dependía de McLaren estar a la altura del inglés y asegurarse de proporcionar las oportunidades adecuadas para empezar a ganar carreras con más regularidad: "Lo primero que pienso de su comentario es que confirma su estilo, es bastante autocrítico. Suele mirar de vez en cuando cuando la parte del vaso está vacía, pero, en realidad, creo que tiene el potencial de un campeón del mundo, está rindiendo así, y si lo comparamos con la perfección, sin duda tenemos oportunidades [de mejorar]".

"Sin embargo, me gusta que nos comparemos con la perfección, porque es lo que tenemos que hacer, y me ha animado mucho que cada pequeña oportunidad haya sido realmente analizada con un gran nivel de detalle", continuó. "Vemos algunas de las oportunidades que vienen en la primera vuelta, por ejemplo, y tratando de encontrar el equilibrio entre ser agresivo o simplemente como mantenerse alejado de los accidentes".

"Tenemos algo que hacer con las salidas, que no es solo responsabilidad del piloto, sino también del equipo", indicó Andrea Stella. "Creo que tuvo un par de momentos en las carreras en las que podría haber asumido parte de la responsabilidad, pero creo que fue cosa de nosotros. Si la escudería hubiera funcionado a un nivel más alto, Lando [Norris] tendría más puntos en el campeonato".

"Y, como equipo, apreciamos que se ponga parte de la presión sobre sí mismo, o que levante la mano y diga que fue cosa suya, pero creo que tengo suficiente experiencia para decir, 'amigo, no te preocupes, es cosa del equipo, sigue haciendo un buen trabajo'", aseguró.

El italiano explicó que Lando Norris y McLaren no se iban a dejar intimidar por la distancia que les separa de Max Verstappen en el mundial, que ahora es de 78 unidades. Añadió que, aunque hubo momentos en los que su piloto sentía que podría haber cosechado más puntos, era natural en cualquier aspirante, y que se mantenía en la pelea por sus buenos resultados.

"Puede ganar campeonatos del mundo, eso es una afirmación en mayúsculas", dijo. "En términos de este año, no nos rendimos matemáticamente, parece que hay una gran brecha y que estamos persiguiendo a Max Verstappen", indicó. "No nos lo va a poner fácil, pero estamos emocionados de estar en esa posición".

"Lando no está en esa posición porque alguien le ayudó, está ahí porque tiene un gran talento y rendimiento, eso es algo que debemos reconocer y darnos cuenta en términos de sus logros, no solo en una, dos o tres oportunidades en una temporada en la que podría haberlo hecho mejor", defendió. "Eso es normal para todos los campeones del mundo en todos los años".

