Cómo Norris puede intentar frenar sus problemas en las salidas de F1

A pesar de todos los momentos de la temporada 2024 de Fórmula 1 en los que Lando Norris ha dejado boquiabiertos a los aficionados, sus problemas en las salidas ha sido una importante desventaja en la batalla por el título contra Max Verstappen, ya que, entre otras cosas, ha perdido al menos dos victorias por errores en las primeras curvas.

Echa la vista atrás, en Barcelona, Norris salía desde la pole position e intentó cubrirse de Verstappen en la primera curva, pero se vio sorprendido por un George Russell que adelantó a los dos por el exterior. Poco después, en Hungría, Piastri le ganó la carrera a Norris hasta la primera curva, lo que permitió finalmente al australiano ganar pese a que fue el británico quien salió desde la pole.

Recientemente, en Spa-Francorchamps, Norris derrapó en la salida de La Source y rozó la grava, algo que le hizo perder impulso en la subida hacia la recta de Kemmel y le hizo caer hasta la séptima plaza.

Y no nos olvidemos de la carrera al sprint en China, donde Norris tampoco hizo una buena salida y fue superado por Hamilton y acabó saliéndose de la pista por su defensa excesiva, lo que le hizo caer del primer puesto hasta el sexto.

No es la posición del coche lo que ha perjudicado a Norris en estos casos, sino más bien las salidas. En los casos de España, Hungría y China, Norris entró en la primera curva con mucho menos impulso en comparación con el coche que que quería adelantarle, y por lo tanto no podía casi defenderse.

Salida de carrera - Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 luchan por el liderato. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Estos hechos, claramente, obligan a Norris a tomar un enfoque diferente, ya que pasa de liderar a una fase de ahorro de neumáticos para intentar devolver el ataque más tarde. No es un mal enfoque, pero está claro que tendría carreras más sencillas si lograse salir líder de las primeras curvas.

"He regalado muchos puntos en las últimas tres o cuatro carreras por tonterías, errores y malas salidas, ahora en la curva 1", reflexionó Norris tras el Gran Premio de Bélgica. "Creo que necesito reiniciar todo. En las dos o tres últimas carreras no he hecho todo lo que podía y he perdido muchos puntos, así que espero poder volver con fuerza [tras el verano]".

"Por supuesto, tendré que superar una barrera psicológica. Todo se alimenta de un bucle en el que los casos de los mismos errores empiezan a dar lugar a la narrativa interna de: "Cometí este error, así que probablemente lo volveré a cometer'", explicó.

Suena demasiado simplista reducir los problemas iniciales de Norris a "es fácil, simplemente no cometas el mismo error una y otra vez", pero ese es realmente el objetivo final. Y cuando el británico logre hacer una salida limpia, todo acabará encajando de nuevo. Pero el proceso de romper con esa barrera psicológica no es sencillo.

Puede contar con el apoyo de su equipo McLaren, y los pilotos a día de hoy también suelen contar con entrenadores psicológicos que tienen valiosos consejos para ayudarles. Se necesita mucha fuerza mental para reeducar un cerebro y que piense de otra manera, pero esa es la clave del proceso.

"Trabajamos con Lando, como trabajamos con Óscar, para intentar descubrir dónde podemos mejorar de forma individual, pero también a trabajar mejor como equipo", dijo el director de los de Woking, Andrea Stella. "Y está claro que tenemos elementos para analizar estas oportunidades perdidas".

"En el caso de Lando, por ejemplo, parece que estadísticamente hay algunas oportunidades perdidas que suelen suceder en las primeras vueltas de las carreras, así que hay que comprobar si se trata de errores suyos en las salidas o si es simplemente aleatorio", añadió.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, el resto del campo en la salida. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Y, sin echar la vista muy atrás, el año pasado Norris demostró que puede hacer buenas salidas: ¿recuerdas sus primeros movimientos en el GP de Gran Bretaña para ponerse en cabeza, como por ejemplo su adelantamiento a Oscar Piastri para colocarse segundo en Suzuka o su remontada hasta el liderato en el Gran Premio de EE.UU.?

Todo eso está en su repertorio, pero también es cierto que no ha ganado ni una sola posición en las salidas este año: normalmente, Norris mantiene la posición de salida o pierde uno o varios puestos.

Y, si tiene el sueño de pelear por el campeonato, eso se va a convertir en un problema si no consigue darle la vuelta a la situación. Él y McLaren tendrán que encontrar una manera de mejorar la situación, ya sea un obstáculo mental que superar o un problema con los reglajes del coche.