Stella explica el cambio hacia un enfoque "sincero" de McLaren F1

Una vez que quedó claro que McLaren no había cumplido sus objetivos con el monoplazas que llegó a los test de pretemporada en 2023, Stella no tuvo problemas en explicar en qué se había equivocado el equipo y cuál era su plan para volver a encarrilar la temporada.

ser siempre sincero era una estrategia deliberada, Stella respondió: "Tengo una estrategia muy sencilla: quiero decir las cosas como son. Es muy sencillo. Te coloca en una posición sólida". Cuando Motorsport.com le preguntó si, Stella respondió: "Tengo una estrategia muy sencilla: quiero decir las cosas como son. Es muy sencillo. Te coloca en una posición sólida".

"Si intentas crear historias que no reflejen la realidad, eso te permitirá salirte con la tuya a corto plazo, pero no estás creando unos cimientos. Si queremos crear esos cimientos, tenemos que atenernos a lo que sabemos, a lo que creemos que es la realidad".

"Al final, prefiero decir: 'No puedo compartir eso porque no quiero que lo sepan nuestros rivales o porque es un tema delicado, o simplemente porque no estoy seguro y no quiero dar una opinión sólo para demostrar que puedo hablar de cualquier cosa'. Entonces prefiero no decir nada".

La sinceridad de Stella también está marcando la pauta de cómo trabaja McLaren internamente y dice que es un valor que "pertenece a nuestra cultura".

"La sinceridad intelectual, el rigor... son muy importantes. Y no son importantes porque me pertenezcan a mí. Son importantes porque pertenecen a nuestra cultura de equipo.

"Eso significa que es un requisito para cualquiera que trabaje en McLaren. Sinceridad intelectual, el rigor, reconocer los hechos como son. Porque una vez que sabemos eso, entonces podemos hacer algo al respecto", afirmó.

Cuando se le preguntó cuánto había disfrutado de su primera temporada al mando, Stella dijo que incluso los primeros meses de la temporada, que fueron más complicados, resultaron gratificantes, no sólo la buena racha al final de curso con nueve podios conseguidos.

"Tengo que decir que disfruté de esta nueva experiencia en mi carrera profesional, incluso cuando los resultados no fueron muy buenos en la pista", respondió.

"Eso se debe a que, efectivamente, la verdadera motivación, el verdadero disfrute que obtengo en este trabajo proviene de las interacciones con la gente".

"Y ver que el grupo que intentas construir crece y que la gente se desarrolla, se hace más competente, adquiere más confianza, eso es lo que me da la energía que genera la determinación".

no puedes basar la motivación, ni siquiera el razonamiento de por qué haces esto en los resultados. Esto sólo lo haces en el sentido de construir", concluyó el director de McLaren en la "Cuando llegan los resultados en pista, eso es un refuerzo, es un plus. Pero. Esto sólo lo haces en el sentido de construir", concluyó el director de McLaren en la Fórmula 1

