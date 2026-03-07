Stella cree que Australia ha expuesto debilidades clave del reglamento 2026

El jefe del equipo McLaren de Fórmula 1, Andrea Stella, cree que el Circuito de Albert Park en Melbourne "expone definitivamente algunas de las debilidades" de la normativa de 2026, después de que los pilotos manifestaran una fuerte oposición a las nuevas regulaciones de las unidades de potencia.

Las nuevas reglas de 2026 obligan a los pilotos a comprometer en gran medida su estilo de conducción para centrarse en el ahorro de energía eléctrica. Tras las primeras advertencias el año pasado, cuando los pilotos probaron por primera vez la nueva era reglamentaria de la F1 en el simulador, las preocupaciones crecieron durante las tres semanas de test invernales, aunque la mayoría de los pilotos prefería esperar al primer fin de semana en Melbourne antes de expresar públicamente sus reservas.

Pero ahora que la temporada 2026 ha comenzado oficialmente en Australia, los pilotos dejaron de contenerse y expresaron importantes preocupaciones en la reunión de pilotos del viernes, seguidas de comentarios pesimistas ante los medios tras la clasificación del sábado.

Lando Norris sugirió que la F1 ha pasado de tener "los mejores coches de la historia a probablemente los peores", con más críticas por parte de su compañero de equipo Oscar Piastri, el dúo de Ferrari formado por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, así como del crítico habitual del reglamento de 2026, Max Verstappen.

Según el jefe de McLaren, Stella, los comentarios de los pilotos reflejan tanto un problema fundamental con la nueva normativa como algunos problemas específicos del circuito australiano que se han visto acentuados.

Albert Park suele ser conocido como uno de los circuitos más críticos del calendario en cuanto a recuperación de energía, ya que carece de muchas zonas de frenada fuerte en comparación con otros trazados, como Bahrein, sede de los test invernales.

En su lugar, los pilotos tienen que centrarse más en levantar el pie y dejar rodar el coche ("lift and coast"), algo que el piloto de McLaren Oscar Piastri afirmó haber tenido que hacer tres veces por vuelta en clasificación, además del llamado super clipping, que consiste en recargar la batería mientras se mantiene el acelerador a fondo, un proceso que reduce significativamente la velocidad punta.

Los coches se ralentizaban de forma dramática en la recta a fondo hacia la curva 9, neutralizando por completo el que antes era temible cambio de dirección entre las curvas 9 y 10.

"Albert Park definitivamente expone algunas de las debilidades de la nueva normativa, que es el hecho de que despliegas potencia y agotas la batería a un ritmo muy alto", dijo Stella cuando Motorsport.com le preguntó por la contundente reacción de los pilotos y las dificultades específicas de la F1 en Melbourne. "Por lo tanto, te vuelves muy sensible a cómo recuperas energía para la batería".

"No es solo un ejercicio de ingeniería, también tiene que ver con cómo conduces el coche. Pero estos elementos no forman parte de lo que los pilotos han hecho durante toda su carrera como pilotos".

"Creo que esto siempre dejará la normativa expuesta a comentarios de los pilotos que pedirán mejorarla, y creo que se pueden hacer cosas para mejorarla".

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Stella ya había planteado anteriormente sugerencias para introducir algunos ajustes en la normativa técnica, pero el consenso general en la categoría ha sido esperar y recopilar más datos durante las primeras carreras antes de realizar cambios importantes.

"Lo veremos mañana, desde luego tenemos que asegurarnos de ejecutar bien las cosas desde el punto de vista de la unidad de potencia al inicio", añadió Stella. "Hemos hablado de los adelantamientos, de nuevo lo veremos mañana, así que en cierto modo el escenario no está completo después de la clasificación. También aprenderemos un poco más en China, que es otro circuito complicado".

"Hemos pasado seis días en Bahrein, pero Bahrein no expone tanto como aquí algunas de las limitaciones estructurales, especialmente desde el punto de vista de la recuperación de energía. Después de un par de carreras tendremos que analizar si hay que hacer algo y qué habría que hacer para asegurarnos de que mantenemos el espectáculo, así como parte del ADN de pilotar un coche de F1, intentando simplemente explotar el agarre en lugar de tener que explotar la recuperación y el despliegue de energía."

"Pero sin duda, que Albert Park sea la primera carrera de la temporada ha puesto esto de manifiesto de una forma muy dramática".