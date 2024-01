Steiner rompe su silencio y asegura estar "dolido" tras salir de Haas F1

El contrato de Steiner como director del equipo no fue renovado para la temporada 2024, ya que él y el propietario del equipo, Gene Haas, no compartían la visión a largo plazo del equipo después de terminar los últimos en el campeonato de constructores de 2023 con sólo 12 puntos.

El italiano, que se había convertido en una figura muy popular en la F1 a lo largo de sus ocho años en Haas, ya que construyó el equipo desde cero, sentía que el equipo necesitaba una inversión, mientras que el propietario deseaba mantener los gastos pero mejorando la eficiencia.

Eso provocó la salida de Steiner y el nombramiento del hasta ahora director de ingeniería en pista, Ayao Komatsu, como nuevo director del equipo para la temporada 2024 y más allá.

En su aparición en el Autosport International 2024, en el National Exhibition Centre de Birmingham, Steiner confirmó que Haas le dio la noticia entre Navidad y Año Nuevo, y que su repentina salida supuso que el equipo no le despidiera como es debido.

"¿Puedo empezar con algo de despedida por mi parte?", dijo Steiner mientras hablaba con el comentarista de Sky Sports F1, David Croft, en el escenario principal el sábado por la mañana.

"No tenido la oportunidad de dar las gracias a algunas personas cuando dejé Haas f1 Team. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo, sobre todo con los que no pude despedirme adecuadamente cuando me fui".

"Así que lo haré de esta manera. Y quiero decir también a todos los aficionados que nos apoyaron mientras estuve allí, gracias a todos por el apoyo que recibí y estoy recibiendo, estoy muy agradecido con todos".

"Sí, me dolió [no poder despedirme], pero todos allí ya me conocen y saben que aprecio lo que hicieron. Siempre es mejor decírselo a ellos, estaría bien decirles a la cara: 'hola chicos, gracias por lo que hicisteis por el equipo'", añadió.

Steiner añadió que Haas le llamó para informarle de la noticia de que no se iba a prorrogar su contrato, lo que admitió que le sorprendió, pero se mostró de acuerdo en que Gene Haas tenía total libertad para dirigir el equipo como quisiera.

Ante la pregunta de si las condiciones y herramientas de Haas permitirán a Komatsu hacer de su etapa al frente del equipo un éxito, simplemente se limitó a decir que "no puedo responder", y tampoco fue muy claro al hablar sobre su propio futuro en la F1.

Explicó que "no tiene prisa" por tomar una decisión y reveló que no desea estar presente en la Fórmula 1 por el simple hecho de hacerlo.

"Si la Fórmula 1 me quiere, ¡no lo sé !". añadió Steiner.

"En nuestra situación, yo no tengo prisa, ya sabes. Siempre hay gente que me verá por ahí en la Fórmula 1; he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos".

"Si hay algo interesante y que me suponga un reto, sí lo aceptaré, pero buscar un trabajo sólo para seguir en la Fórmula 1, quizá no sea lo que quiero", concluyó el italiano.

