Sin Mateschitz, Verstappen cree que no estaría en F1

Poco antes del inicio de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1, se conoció la noticia del fallecimiento del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, que nos dejó a la edad de 78 años tras una larga batalla contra una enfermedad.

El austriaco llevó a su marca al Gran Circo como patrocinador, antes de adquirir dos escuderías, además de jugar un papel fundamental en el desarrollo de muchos jóvenes pilotos, incluido Max Verstappen. El equipo de las bebidas energéticas optó por dar un asiento al neerlandés con tan solo 17 años en 2015, haciendo que se convirtiera así en el más joven de toda la historia sobre un monoplaza de esas características y en dos veces campeón del mundo en 2022.

Verstappen, que fue tercero en la clasificación en el Circuito de las Américas, se quedó a 92 milésimas del autor de la pole position, Carlos Sainz, y reconoció que la noticia hizo que la sesión fuera "dura" para todos en Red Bull, "sin importar" el resultado.

"Estamos pensando más en lo que ha pasado hoy, y también en lo que ha significado para todos dentro del equipo, con lo que ha construido en la Fórmula 1 la empresa Red Bull y personalmente para mí", explicó el holandés. "Porque sin él, no estaría sentado hoy aquí, y no habría tenido el éxito que he tenido".

"Es muy duro para todos en la escudería", aseguró. "Por suerte, pude verle hace un par de semanas, así que pudimos pasar un poco de tiempo juntos, aunque sigue siendo un día difícil".

Verstappen dijo que intentará que Mateschitz se sienta "orgulloso" en la carrera, y es que el equipo tiene ante sí la oportunidad de lograr el título de constructores si Ferrari no cosecha más de 19 puntos que los de Milton Kyenes. Sobre la clasificación, el neerlandés indicó que fue una vuelta "muy complicada" dado el viento que azotaba el primer sector, así como con la gestión de los neumáticos para mantenerlos en la ventana de funcionamiento correcta.

"Probamos algunas cosas diferentes", explicó. "Creo que al final del día, fuimos competitivos con las dos estrategias que probamos, y solo en mi primera vuelta de Q3 perdí como tres décimas en la primera curva por los baches y perder la parte trasera".

"Fue muy difícil, y luego en el segundo intento, hice dos buenos primeros sectores, pero me quedé un poco sin neumáticos en el último, con sobreviraje en la penúltima curva", afirmó Verstappen. "Pero en general, estábamos muy cerca de la pole position. En la última carrera fue al revés, yo estaba primero y había muy poca diferencia, ahora, cuando no lo juntas todos, eres tercero".

"Creo que aún así, es un buen resultado, sabemos que tenemos un monoplaza rápido y pienso que de todos modos deberíamos ser fuertes", dijo el recién coronado campeón del mundo de Fórmula 1.

El holandés de Red Bull partirá desde la segunda plaza debido a la penalización en la parrilla de Charles Leclerc, y Sainz le metió presión al decir que con su RB18 sería el favorito por el gran ritmo en tandas largas.

Por su parte, Verstappen, no quiso entrar en más declaraciones sobre una posible victoria que lo igualaría con Michael Schumacher y Sebastian Vettel en cuanto a veces en lo más alto en una sola campaña: "No importa si eres favorito o no, solo voy a divertirme ahí fuera".

