Hamilton también va camino de igualar el récord de siete mundiales de Schumacher este año. Sin embargo, aquí no se trata sólo de analizar las estadísticas, sino también de sus personalidades y de la forma en que ganaron.

Los hombres que tal vez tengan la mejor apreciación de cómo son estas dos leyendas del deporte son los que trabajaron estrechamente con ambos.

Schumacher, tranquilo fuera de la pista; Hamilton, dentro de ella

Como director técnico, Ross Brawn fue uno de los arquitectos de los éxitos de Schumacher en Benetton y Ferrari, y luego, como jefe de Mercedes, lo tentó para volver a competir en 2010.

Más tarde desempeñó un papel clave en la incorporación de Hamilton, aunque dejó el equipo antes de que los títulos comenzaran a acumularse en la era de los motores híbridos.

"Es un logro notable", señaló Brawn sobre la 91° victoria de Hamilton en su columna en la web oficial de la F1 esta semana. "Michael siempre dijo que los récords están para romperse, pero admito que no esperaba ver este superado tan pronto".

"Y no puedo imaginar que Lewis se detenga aquí. De la forma en que va, subirá el listón en los próximos años a un nivel que será asombroso".

"Michael era un piloto muy teatral en la pista en muchos sentidos y tenía un carácter muy tranquilo fuera de ella. Lewis es casi lo contrario, tranquilo, pero letal en términos de rendimiento en el circuito, pero su extravagancia se muestra cuando está fuera".

"No podrías tener dos personajes más diferentes. Ambos han conseguido algo asombroso".

Michael Schumacher con Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella

Schumacher, un camaleón al volante, igual que Hamilton

Esa lección de contrastes de personalidad, pero resultados similares es secundada por el actual jefe de ingeniería en Mercedes, Andrew Shovlin.

Trabajó con Schumacher entre 2010 y 2012, y posteriormente ha sido parte clave de los recientes éxitos de Hamilton.

"Las dos personalidades no podrían ser más diferentes", dijo después de la carrera del domingo. "Si observas cómo conducen, cuando Michael llegó a nuestro equipo, las cosas que destacaban con él era la forma en que siempre iba a buscar la mínima mejora. No importa si era una centésima de segundo, él intentaría hacerlo. Se encargaba de conseguirlo".

El cara a cara, en imágenes: Cara a cara, las 91 victorias de Schumacher y Hamilton en F1

"Michael también tenía la capacidad de conducir sin importar cuál era el equilibrio más rápido, si necesitaba un coche con subviraje, lo conseguía. Si necesitaba trasladar el trabajo a los neumáticos delanteros, podía hacerlo. Así que era muy, muy adaptable, en su estilo de conducción".

"Y esas son ciertamente dos características que Lewis tiene. Muchos de los buenos pilotos no tienen un estilo particular, simplemente se adaptan a lo que sea para ir más rápido".

Schumacher y Hamilton, dos 'máquinas' de procesar información

Los grandes siempre han sido capaces de realizar múltiples tareas, manejando situaciones difíciles en el habitáculo, mientras que al mismo tiempo evaluaban las decisiones de estrategia y los tiempos por sector de sus rivales.

"Con Michael no importaba cuántas cosas le dijeras que hiciera en una vuelta", dice Shovlin. "Ya fuera mover el balance de los frenos, dónde cuidar los neumáticos, qué tenía que hacer para colocarlos en la ventana correcta, él sería capaz de hacerlo todo junto".

"Y de nuevo, eso es algo que Lewis hace. A menudo en silencio, pero puedes seguir poniendo una cosa encima de otra y él no lo olvida. Simplemente lo hace. Y luego si le das más cosas que hacer, se ocupa de eso".

"Así que creo que en términos de la forma en que están en el monoplaza, en realidad son más similares de lo que se podría creer. Es sólo que fuera del coche son dos personas muy diferentes".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Hamilton y Schumacher, dos trabajadores insaciables

Incluso los mejores pilotos tienen margen de mejora –de hecho, reconocerlo y actuar en consecuencia es uno de los factores definitorios entre un buen piloto y un gran piloto– y Schumacher siempre buscaba formas de sacar más de sí mismo.

Hamilton había sido campeón del mundo cinco años antes de unirse a Mercedes. Y aun así, Shovlin dice que ha mejorado enormemente desde su llegada al equipo de Brackley.

"Si recuerdas cuando llegó en 2013, era una persona muy, muy diferente, y una persona muy diferente creo que dentro y fuera del coche. Obviamente, nuestro equipo ha evolucionado mucho, hemos mejorado, pero gran parte de ello es la forma en que cambiamos trabajando con Lewis para sacar lo mejor de él. Y también ha descubierto cómo sacar lo mejor del equipo", apunta.

"Cuando empezó con nosotros, fue instantáneamente rápido, era brillante para ganar carreras, tenía esa habilidad de trabajar duro y dar lo que fuera necesario en un domingo para mantener vivas las esperanzas de victoria".

"Ahora, es mucho más táctico en cómo ve el año, y cómo ve como trabaja. No sólo busca las mejoras que puede encontrar, en cómo conduce el coche... Es la forma en que está llevando su vida y cómo se acerca al negocio de ser un piloto de carreras profesional".

"Y año tras año, vuelve, y es una especie de versión ligeramente mejorada del tipo que viste por última vez en Abu Dhabi. Pero el nivel en el que está ahora es realmente impresionante. Es sólo la consistencia, y la forma implacable en que se lleva los puntos y controla los campeonatos".

Schumacher era conocido como un trabajador duro, alguien que siempre estaba dispuesto a reunirse con sus ingenieros en Maranello o ir a hacer pruebas en los días en que no había restricciones.

Hamilton es criticado a veces por perseguir intereses fuera del deporte –aunque en 2020 la pandemia de COVID-19 ha impactado inevitablemente en su vida social–, pero su enfoque en su trabajo diario no se ve obstaculizado.

"Trabaja muy duro", dice Shovlin. "Y es un piloto que quizás a muchos de sus rivales les gusta pensar que es sólo una persona que es rápida en el coche, pero que no echa horas [de trabajo]. Y es uno de los pilotos más trabajadores que hemos conocido. Cuanto más puede entender sobre los neumáticos, sobre cómo funciona el monoplaza, sobre cómo utilizar todas las herramientas disponibles... y es capaz de coger eso e incorporarlo a su conducción".

"Y es esta forma implacable en la que ve cada oportunidad perdida como algo que necesita solucionarse antes de la próxima carrera. Se va y trabaja con Bono [Peter Bonnington] y Marcus [Dudley], su equipo de ingenieros, y con el resto, tratando de entender cualquier problema".

Pocas personas en el paddock de la F1 conocen mejor a Hamilton que su jefe de equipo, Toto Wolff, que se unió a Mercedes después de que Schumacher se fuera. Al igual que Shovlin, ve una implacable búsqueda de la mejora.

"Creo que lo que más me impresiona es que como ser humano evoluciona cada año", dice Wolff. "Y el Lewis Hamilton que vemos hoy no tiene nada que ver con el que conocí en 2013".

"Eso es muy impresionante para alguien que está rindiendo a ese nivel y que aún es capaz de mejorar cada año y de mejorar como persona, mejorando fuera del coche y dentro de él. Eso es algo que es realmente inspirador".

Hamilton y Schumacher, en entornos adecuados para lograr dominar la F1

Wolff no tiene tiempo para aquellos que le restan importancia al reciente éxito de Hamilton porque ha tenido el mejor monoplaza durante mucho tiempo.

Como Schumacher, se aseguró de estar en el entorno adecuado en el momento adecuado. Y gracias a la presión de Brawn y Niki Lauda reconoció que las piezas encajarían en su lugar en Mercedes mucho antes que en el resto de la parrilla.

"Ganar carreras y ganar campeonatos es siempre en este deporte un ejercicio de equipo", dice Wolff. "Pero tienes que ponerte en una posición en la que termines en el mejor coche".

"Puedes ver que muchos talentos y hábiles pilotos tomaron decisiones equivocadas, o decisiones no bien aconsejadas, y en ese sentido fue él quien se unió a Mercedes en 2013, y es él quien se sienta en el coche y es capaz de rendir en la pista con una herramienta que le proporcionamos. Pero siempre es una herramienta, no podríamos lograr los récords que tenemos, y probablemente él no podría lograrlos, sin el coche adecuado. Punto final".

"No quiero escuchar estas voces que dicen, 'Bueno, conduce un Mercedes, es obvio que gane tantas carreras'. Los pilotos que dicen eso, deberían analizar por qué no han encontrado una forma de subirse a un Mercedes".

Schumacher y Hamilton: ninguno se centró en batir récords

Hamilton siempre le resta importancia a los récords y estadísticas, y esa es otra de las características que comparte con Schumacher, que normalmente no se sorprendía cuando le daban las últimas cifras.

"Cuando piensas demasiado en los puntos y en las victorias en carreras o campeonatos te distraes", dice Wolff. "Creo que tienes que ser tan bueno y estar tan cerca de la perfección en cada sesión y tratar de sumar tantos puntos como sea posible en carrera. Por eso no debes mirar demasiado a lo que podría ser y concentrarte sólo en la tarea que tienes delante".

"Para mí, Michael siempre será el piloto de carreras más emblemático. Recuerdo haber visto esos años con Ferrari y Michael. Quién hubiera pensado que su récord podría batirse, pero aquí estamos, 91 victorias en carreras es algo de lo que estar orgulloso, pero no algo que pudiera o debiera desencadenar demasiada complacencia".

"Ese riesgo no existe en nuestro equipo, ya que luchamos implacablemente por la perfección y por el mañana, en lugar de mirar hacia atrás".