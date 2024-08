Sainz: "Nunca una victoria me gustó más que la de mi padre en el Dakar"

El piloto español consiguió llegar a un acuerdo con Williams para seguir en la parrilla durante al menos dos campañas más, un movimiento con vistas a una futura recuperación con la introducción de las nuevas reglas técnicas a partir de la temporada 2026. Carlos Sainz saldrá de Maranello y pondrá dirección a Grove, en donde querrá hacerlo lo mejor posible para volver a la senda de los triunfos a una escudería histórica.

Y parte de ese fichaje tuvo a su padre como protagonista, puesto que no es ningún secreto que el más joven de la familia siempre recibe sus consejos por la buena relación que mantienen. Ambos saben lo que es competir, y en una entrevista con GQ España, el madrileño no dudó en alabar a su progenitor, del que se alegra más cuando gana que de sus propios triunfos en el Gran Circo.





En el pasado Rally Dakar estuvieron juntos celebrando el cuarto Touareg de Carlos Sainz Sr., algo que fue toda una sorpresa porque se encontraron en la misma línea de meta. Por eso, volvió a destacar la importancia que tiene sobre todas sus decisiones: "Mi padre me ha influido mucho, su perspectiva y sus opiniones son muy valiosas para mí porque es mi mentor, mi manager, mi padre, mi amigo, en definitiva, mi todo".

"Mi padre me dijo cuando tenía 12 años, 'en las carreras o muerdes o te muerden', y desde entonces intento ser lo más agresivo posible en la pista", continuó. "Fuera de los circuitos trato ser una buena persona y un caballero para las marcas y los equipos, y a veces lo consigo, pero en ocasiones es más difícil".

Sobre las alegrías que viven juntos, el tres veces ganador de carreras en la Fórmula 1 reveló que el triunfo en el desierto que su padre fue lo mejor: "Nunca he tenido una victoria que me haya gustado más que la de mi padre en el Dakar este año. Fue uno de los mejores momentos familiares, especialmente cuando tuve la oportunidad de sorprenderle en la línea de meta."

También quiso dar una perspectiva sobre todos los sacrificios que tuvo que hacer a lo largo de su vida para llegar hasta donde esta, aunque no lo vea de ese modo por su filosofía: "Sinceramente, no lo veo como un sacrificio, no me gusta la palabra sacrificio porque lo veo como algo que no te gusta hacer, lo veo todo como una inversión, he invertido mi tiempo, esfuerzo y entrenamiento en todo este proceso para ser el piloto que soy ahora".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!