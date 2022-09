Sainz valora su, hasta ahora, "muy loca" temporada 2022 de F1

Cargar el reproductor de audio

La temporada 2022 de F1 ha sido un completo sube y baja para Carlos Sainz, que si bien ha acumulado ya siete podios (solo Max Verstappen lleva más) y ha logrado su primer triunfo en la máxima categoría, nunca tuvo opciones de luchar por el campeonato en un curso plagado de problemas de fiabilidad, fallos del equipo y malas estrategias.

Por ello, en un evento de su patrocinador Estrella Galicia al que no ha podido asistir la prensa, no vio nada sencillo responder a la pregunta de si está satisfecho con este campeonato.

"Es una pregunta difícil de contestar", comentó Carlos Sainz. "Creo que he tenido un buen progreso durante toda la temporada. Esa primera victoria es algo que me hace sentir muy orgulloso, es algo que como piloto te hace muchísima ilusión conseguir, pero creo que la temporada ha sido un poco complicada, sobre todo porque al principio tuvimos un poco de mala suerte, con muchos ceros, por lo que me descolgué en el campeonato".

"Luego es verdad que he ido mejorando mucho, pero han seguido pasando cosas. Ha habido muchos podios, ha habido una victoria, así que no me puedo quejar del todo", dijo tratando de ver el vaso medio lleno.

Cuando le preguntaron de qué se ve capaz ahora después de este segundo curso con Ferrari, tuvo menos dudas: "Me veo capaz de luchar por las victorias, eso sin duda".

Sin embargo, pide al equipo un pequeño paso adelante que les vuelva a poner en posición de luchar contra Red Bull: "Yo creo que hemos estado luchando por poles y victorias en las últimas carreras, aunque sí que es verdad que en Red Bull están a un nivel increíble y que nos están poniendo las cosas muy difíciles. Pero si conseguimos mejorar un poquito el coche, el ritmo de carrera y conseguimos encontrar un par de 'decimitas', nos volvemos a meter en la pelea por ganar, que es el objetivo".

Recordando su victoria en el GP de Gran Bretaña, celebró que además se diera en Silverstone, "que tiene una de las mejores aficiones del calendario. Fue espectacular".

Ahora la Fórmula 1 disputará sus últimas seis carreras de la temporada, todas fuera de Europa, lo que obligará de nuevo a hacer muchos kilómetros en avión de un lado a otro. Sin embargo, eso no le quita la ilusión al madrileño: "Estoy con muchas ganas de hacer estas seis carreras, que además son en circuitos muy diferentes. Ahora, sobre todo, vamos a empezar a viajar mucho. Tenemos primero la gira asiática y después toda la americana. Son circuitos que me gustan, circuitos que se me han dado bien en el pasado y es una parte de la temporada que suelo hacer bien, así que estoy con ganas".

Sobre si alguna de esas sedes le hacen especial ilusión, Sainz no oculta su admiración por Suzuka, que vuelve al calendario tras la pandemia: "Está uno de mis circuitos favoritos, si no mi favorito, que es Japón. Es un circuito increíble, con unos fans espectaculares. Los japoneses siempre me han caído muy bien y echo de menos ir allí desde hace unos años, que no hemos podido ir por la COVID-19".

"Luego está Brasil, que me trae muy buenos recuerdos, Singapur, que hace también dos años que no vamos, Austin, que es uno de mis circuitos favoritos; está México, donde siempre he ido rápido y es una carrera muy divertida con los mexicanos. Hay carreras muy divertidas".

Por último, el #55 se mostró totalmente identificado con el eslogan 'Prohibido bajar los brazos' de la marca cervecera: "Yo creo que es una situación a la que nos enfrentamos cada año, cada momento de la temporada o de la vida personal. Yo creo que a todos alguna vez nos han entrado ganas de 'bajar los brazos', pero me siento identificado porque es algo que siempre me he puesto como prohibido hacerlo"

"Hay que intentar seguir luchando, pensar siempre que hay una siguiente oportunidad que te va a dar la vida de intentar mejorarte a ti mismo o de intentar mejorar en lo que estás fallando y darte otra oportunidad. Así yo creo que al final así es como se acaban consiguiendo las cosas", concluyó.