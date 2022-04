A Sainz le sorprendió su falta de calma ante los problemas de Australia

Cargar el reproductor de audio

Sainz lideró la FP1 del GP de Australia y, en las siguientes sesiones de libres y la primer parte de la clasificación (fue el primer Ferrari en la Q2), parecía capaz de igualar el ritmo de su compañero Charles Leclerc, que logró la pole y ganó liderando todas y cada una de las vueltas, marcando además la vuelta rápida.

Para Carlos Sainz, las cosas empezaron a torcerse en la Q3 del sábado. Leclerc acababa de ponerse primero en la tanda definitiva cuando la sesión se detuvo después del accidente de Fernando Alonso, segundos antes de que Sainz pudiera cruzar la línea de meta y marcar tiempo.

Cuando se reanudó la sesión, un problema de encendido en el coche de Sainz hizo que saliera de boxes demasiado tarde para completar la vuelta de calentamiento extra que necesitaba en el nuevo asfalto de Melbourne, lo que le hizo cometer un error al final de su última vuelta y clasificarse noveno.

Luego el domingo, antes del comienzo de la carrera, un problema con el interruptor hizo que Ferrari tuviera que cambiar el volante de Sainz, y el de sustitución no estaba configurado con el mapa de torque correcto, lo que provocó que perdiera cinco posiciones en la primera vuelta después de que su coche entrara en el modo anti-bloqueo en la salida.

Luego se retiró en la segunda vuelta después de intentar recuperar terreno y salirse mientras atacaba al piloto de Haas, Mick Schumacher.

Hablando sobre su desastre en Melbourne antes de la carrera de este fin de semana en Imola, Sainz atribuyó su abandono a un "error" por la "frustración" que se acumuló por sus diversos problemas, a los que dijo que no pudo reaccionar como de costumbre.

"Uno de mis puntos fuertes como piloto es mantener la calma en este tipo de situaciones", afirmó.

"Esta vez me faltó esa calma para reaccionar adecuadamente ante los inconvenientes que me llegaron en ese momento".

"Y no fue un gran fin de semana porque sucedieron muchas cosas, ocurrieron muchos factores externos, pero al mismo tiempo yo no tuve la mejor reacción".

"En algún momento tenía que pasar, he acabado no sé bien cuántas carreras seguidas en los puntos [17]. No sé cuántas carreras consecutivas he estado terminando sin cometer errores importantes".

"En algún momento tenía que llegar el error. Y sucedió, y estoy seguro que aprenderé de ello, como lo hice anteriormente en mi carrera, cuando simplemente me hizo más fuerte".

"Así que fue un fin de semana de forjar el carácter".

Sainz explicó que esa reacción fuera de lugar (así la definió él) se debió a que "había una frustración extra" por la bandera roja y los problemas de encendido, lo que no le permitió lograr un buen resultado en clasificación y acercarse a un Leclerc que lleva dos poles de tres y que suma un 3-0 ante el madrileño en clasificación.

Así lo explicó: "Era difícil reaccionar bien tras sentir que estabas en la lucha por la pole y que estaba conduciendo bien todo el fin de semana, lideré una sesión de libres y sentía que estaba conduciendo muy bien".

"De repente, comenzaron a llegar problemas externos y tal vez generaron un poco de frustración".

"Es en plan 'tal vez sea mejor pensar en el siguiente fin de semana', pero me dije 'no, no quiero esperar otro fin de semana y quiero ir a por ello'. Y así fue. Es la belleza del deporte".

Pero Sainz dijo que, después de "analizarlo en casa", había llegado a la conclusión de que el fin de semana de Australia era "un buen recordatorio para seguir haciendo lo que estaba haciendo antes" para volver a la forma que le había permitido sumar puntos durante 17 carreras consecutivas y acumular tres podios seguidos.

"Se trata mucho del lado de la psicología y de cómo gestionar las emociones y los sentimientos", explicó.

"Es algo que creo que es uno de mis puntos fuertes y no quiero perderlo para nada. Y creo que seguirá siendo uno de mis puntos fuertes".

"Pero creo que de vez en cuando en la carrera de un deportista o un piloto de carreras necesitas recordatorios, para seguir haciendo las cosas que estabas haciendo antes y que te permitían mantener la calma".

"Siempre va a haber un fin de semana difícil o una carrera difícil en la vida de un piloto".

"Lo extraño es lo poco que me estaba pasando antes de esa: estaba en una racha muy fuerte sin apenas errores y en algún momento tenía que llegar".

"También puede desencadenarse por factores externos, pero quiero seguir aprendiendo de ellos".