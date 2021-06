"Sainz es mejor que Ricciardo con un coche menos adaptado a él"

Lando Norris ha trabajado intensamente con Carlos Sainz en McLaren en las últimas dos temporadas, y el inglés aprendió junto al español dentro de las filas de los de Woking.

En esta Fórmula 1 2021 el inglés tiene como compañero a Daniel Ricciardo, tras la marcha a Ferrari del español junto a Charles Leclerc. Después de seis carreras, Norris aventaja al australiano en 40 puntos y es cuarto en la general, a tres puntos del top 3.

Cuando se le preguntó a Norris específicamente por cuál ve que sea la mayor diferencia entre Ricciardo y Sainz, el inglés fue bastante atrevido: "La edad, probablemente. ¡Daniel es bastante mayor!".

"Creo que sus estilos de conducción son bastante diferentes, o muy diferentes, diría yo. No lo sé. Hay muchas diferencias entre ambos, pero Daniel, por lo que he visto hasta ahora, quiere un coche que realmente se adapte a él quizás un poco más. Carlos era bueno en la conducción de un coche que no siempre era tan agradable de conducir. Era muy bueno en eso".

"Y es una de las cosas que creo que he aprendido en este momento. Daniel es muy rápido cuando tiene el coche a su estilo y cuando todo se adapta, pero tan pronto como hay un par de problemas o, al igual que la mayoría de los pilotos lo hacen, tan pronto como se pierde ese poco de confianza, entonces sencillamente sufre un poco más".

"No creo que eso le pase solo a él, es algo que algunos pilotos sufren más que otros, es una cuestión de confianza. Pero no quiero decir demasiadas cosas, así que supongo que está bien".

Sainz ya ha logrado sumar su primer podio con Ferrari en la primera parte de la temporada, y antes del GP de Francia del próximo fin de semana es séptimo, a 10 puntos de su compañero de equipo, Leclerc.

